«Русский по пятницам» побил рекорд

750 иркутян пришли на подготовительные курсы подтянуть великий и могучий. Как готовятся к «Тотальному диктанту» иркутяне — на первом занятии внимательно слушала и записывала Анастасия Бурлакова.

В этой аудитории почти 400 человек — слушатели курса «Русский по пятницам». Он проводится традиционно в преддверии всероссийской акции «Тотальный диктант». Но впервые участников разделили на 2 группы: базовую и продвинутую. Первая рассчитана на тех, кто хочет освежить знания школьной программы по русскому языку. Во второй — она не столь многочисленная — 100 человек, желающих изучить предмет более углублённо. В их числе Елена Демченко. Бухгалтер по профессии ежедневно работает с цифрами. Но решила подтянуть знания великого и могучего. Диктант будет писать первый раз.

Елена Демченко, слушательница курсов «Русский по пятницам»

В школе я хорошо знала русский язык, литературу. В этом году уже 35 лет, как я закончила школу. И решила я пойти в продвинутую группу. Не знаю, может, я уже и забыла что-то. Проверим, короче, сейчас себя. Хорошо мы учились в школе или нет.

Организаторы всероссийской акции в Иркутске отмечают — в этом году «Тотальный диктант» жители Приангарья будут писать в шестой раз. В 2017-ом подготовка проходит масштабно. Желающих подтянуть знания так много, что слушателей разместили сразу в трёх аудиториях.

Людмила Добосова, организатор всероссийской акции «Тотальный диктант» в г. Иркутске

Записались на эти курсы 750 человек. Сейчас мы собираемся, надеемся, что человек 600-650 придет. Это самый большой показатель за 6 лет проведения этих курсов. И самый большой показатель в целом по стране. Во многих городах проходят курсы, и в Иркутске традиционно мы собираем больше всех участников.

Преподаватели курсов — кандидаты и доктора филологических наук. Они проведут 8 занятий. Все желающие могут улучшить свои знания бесплатно каждую пятницу в 18.30 в стенах института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Иркутского государственного университета. А 8 апреля можно будет проверить — помогла ли такая экспресс-подготовка.