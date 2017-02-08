Учреждениям ГУФСИН — лицензии на тушение пожаров

7 учреждений ГУФСИН в Иркутской области получили лицензии на тушение пожаров. Теперь сотрудники исправительных учреждений могут не только ликвидировать огонь на подведомственных объектах, но и помогать например в тушении лесных пожаров.

На пульт дежурной части колонии №6 поступил сигнал о пожаре на территории исправительного учреждения. По сценарию учений горит склад топливных материалов котельной. За считанные секунды боевой костюм пожарного кроме сотрудника ГУФСИН надевают двое осужденных. Александр Голдобин до того, как оказался в исправительном учреждении, работал слесарем-сварщиком. Но от предложения попробовать себя в качестве спасателя не отказался. За два года появился и реальный опыт борьбы с огнем.

Александр Голдобин, осужденный

Женское отделение тушили, ездили, разворачивали рукава. Сотрудники тушат. Наша задача только подготовить рукава.

Затем команда шестой исправительной колонии запрыгивает в пожарную машину и уже через минуту прибывает на место. Сейчас отрабатывают алгоритм совместных действий. К огню допускаются только обученные сотрудники.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

На всех окнах пожарных машин исправительных учреждений установлены решетки. Это единственное отличие от машин МЧС. Это сделано для того, чтобы спецтехника добралась до тех мест, где возможно могут начаться беспорядки.

Раньше пожарная охрана иркутского ГУФСИН могла только подвозить воду. После получения лицензии на борьбу с огнем может подавать ствол первой помощи до прибытия МЧС, а также самостоятельно тушить пожары. Чтобы получить такое разрешение, было закуплено пожарное техническое оборудование, а сотрудники ведомства прошли обучение.

Сергей Машков, начальник инспекции пожарной охраны ГУФСИН России по Иркутской области

Здесь у нас и производственные объекты, и объекты с массовым пребыванием людей. И для скорейшего спасения и тушения пожара, пожарная часть у нас и есть.

Колония №6 одна из первых получила лицензию на тушение пожаров. Такое право сегодня получили еще семь исправительных учреждений Иркутской области. Они расположены в Ангарске, Усть-Куте, в поселках Плишкино, Маркова, Бозой, Улькан. Документы вручил начальник областного МЧС Валентин Нелюбов. Главный спасатель Приангарья отметил, что пожарная охрана ГУФСИН может бороться с огнем не только в подведомственных учреждениях, но и ближайших населенных пунктах.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС по Иркутской области

Тот же Улькан взять Казачинско-Ленского района — фактически единственная сила, которая может противопоставить как природным, так и техногенным пожарам — это учреждение службы исполнения наказаний Иркутской области. Если говорить про Ангарск, это вспомогательные силы, но тем не менее существенные.

Анатолий Киланов, начальник ГУФСИН России по Иркутской области

Осужденные могут работать внутри охраняемого периметра. И за пределы охроняемого периметра никогда не выпустят. А если говорить о колониях – поселениях, то в поселке Улькан пожарная часть укомплектована осужденными -поселенцами. Поэтому они работают как в учреждении, так и близлежащие территории.

Всего подобную лицензию теперь имеют 15 исправительных учреждений Приангарья. В их распоряжении 32 пожарных автомобиля, 105 сотрудников личного состава, которым в случае необходимости помогут 44 осужденных.