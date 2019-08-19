«Золотой петушок» прозвучал в «Тальцах»

Премьера оперы, созданная Николаем Римским-Корсаковым по мотивам сказки Александра Пушкина, состоялась этнографическом музее.

Царь Дадон устал от больших военных расходов и решил прибегнуть к помощи мудреца. Сюжет сказки Пушкина знаком всем с детства. Правда, в постановке на сцене «Тальцов» история приобретает неожиданно современное звучание. При помощи костюмов и сценографии зрителей наталкивают на мысль: сюжет о правителе, который поругался со всеми соседями, актуальности не теряет. «Золотой петушок» — часть программы фестиваля русской оперы, который в этом году собрал под Иркутском поистине звездный состав. Выступить вместе с губернаторским симфоническим оркестром Иркутской областной филармонии прилетели солисты Большого театра, Мариинки, театра «Геликон», Сербской национальной оперы. Автор идеи фестиваля и его художественный руководитель — главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш.

Илмар ЛАПИНЬШ, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ГУБЕРНАТОРСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: Это не в Иркутске, это в мире. Нет нигде фестиваля русской оперы. Иркутск — первый город и единственный пока. Мы хотим, чтобы это было всегда, каждое лето, чтобы в Иркутске весь мир знал, что здесь фестиваль русской оперы. Я хочу, чтобы Иркутск стал в мировом контексте немножко ярче.

В этом году в программу фестиваля вошли две оперы Римского-Корсакова. Великому композитору в этом году 175 лет. «Царскую невесту» показали также на открытой сцене в «Тальцах» неделю назад. Кроме того, зрителей ждал гала-концерт с ариями из знаменитых опер. Фестиваль состоялся при поддержке правительства Иркутской области, а также министерства культуры и архивов. И уже сейчас можно сказать: у Иркутска появилось еще одно значимое в международном масштабе и яркое музыкальное событие.