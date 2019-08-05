Завтра откроется продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале»

Завтра откроется продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале»

05.08.19

Без сюрпризов, как всегда, не обойдется. Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» начнется в Иркутске уже завтра. А сегодня организаторы рассказали о некоторых особенностях международного музыкального события, которое соберет аншлаги в 14 раз. В этом году с 4 по 13 сентября фестиваль пройдет под знаком конкурса имени Петра Ильича Чайковского. На сцену музтеатра и областной филармонии выйдут победители разных лет. Например, Хибла Герзмава, Александр Гиндин, Денис Мацуев. Кроме того, покажут музыкально-анимационно-драматический перфоманс «Золотой петушок» по мотивам сказки Пушкина. Всего в фестивале примут участие 280 артистов, в том числе уникальный Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В нем 100 человек из 20 регионов страны.

 

Ольга СТАСЮЛЕВИЧ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

С этим оркестром идет очень серьезная работа. Работает при этом не один режиссер, а несколько ведущих режиссеров, и занятия проходят не просто в виде репетиций или разучивания новых произведений, а серьезная работа в течение двух лет.

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА:

Те зрители, которые у нас занимают очередь с самой ночи или с раннего утра, чтобы они имели возможность купить билеты, за которыми пришли. Ведь, как правило, это люди пожилого возраста.

 

Стоимость билетов в зависимости от мероприятия составит от 1000 до 6000 рублей. Также их можно будет купить и в интернете. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут и благотворительные концерты: первый — для детей и студентов, сборы со второго пойдут пострадавшим от наводнения. А вот выездных выступлений, например в Братске, в этом году не будет.

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