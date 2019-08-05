Завтра откроется продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале»

Без сюрпризов, как всегда, не обойдется. Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» начнется в Иркутске уже завтра. А сегодня организаторы рассказали о некоторых особенностях международного музыкального события, которое соберет аншлаги в 14 раз. В этом году с 4 по 13 сентября фестиваль пройдет под знаком конкурса имени Петра Ильича Чайковского. На сцену музтеатра и областной филармонии выйдут победители разных лет. Например, Хибла Герзмава, Александр Гиндин, Денис Мацуев. Кроме того, покажут музыкально-анимационно-драматический перфоманс «Золотой петушок» по мотивам сказки Пушкина. Всего в фестивале примут участие 280 артистов, в том числе уникальный Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В нем 100 человек из 20 регионов страны.

Ольга СТАСЮЛЕВИЧ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С этим оркестром идет очень серьезная работа. Работает при этом не один режиссер, а несколько ведущих режиссеров, и занятия проходят не просто в виде репетиций или разучивания новых произведений, а серьезная работа в течение двух лет. Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА: Те зрители, которые у нас занимают очередь с самой ночи или с раннего утра, чтобы они имели возможность купить билеты, за которыми пришли. Ведь, как правило, это люди пожилого возраста.

Стоимость билетов в зависимости от мероприятия составит от 1000 до 6000 рублей. Также их можно будет купить и в интернете. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут и благотворительные концерты: первый — для детей и студентов, сборы со второго пойдут пострадавшим от наводнения. А вот выездных выступлений, например в Братске, в этом году не будет.