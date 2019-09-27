Завершился областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»

Почти 2000 человек в Иркутской области занимаются хоровым и ансамблевым пением. Большинство из них приняли участие в областном фестивале-конкурсе «Поющее Приангарье». Лауреатами 1 степени стали 44 коллектива. 32 из них представили свое творчество широкой публике на сцене Иркутского театра юного зрителя. На гала-концерте побывала наша съемочная группа.

Они хранят свою историю в песнях. Собирают ее по крупицам, восстанавливают и дарят людям. Народный фольклорный ансамбль «Худайн гол» из Усть-Ордынского Бурятского округа существует с 1986 года и занимается не просто народной песней, а старинным музыкальным фольклором. Это уникальный материал в жанровом и интонационно-мелодическом исполнении.

Нина БУЛДЫНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ХУДАЙН ГОЛ»: Это фольклорный бурятский коллектив, поэтому и репертуар наш состоит из фольклорного бурятского материала. Это народные старинные бурятские песни. Занимаемся реконструкцией старинных бурятских обрядов. Их мы уже представляли на Всероссийском конкурсе в Новосибирске «Традиция», представляли на Международном этнокультурном фестивале «Алтаргана» и на областных конкурсах народных коллективов.

На сцене театра юного зрителя 380 человек. Это 32 коллектива-победителя, и каждый из них — уникальное наследие нашей области и нашего народа. Фестиваль «Поющее Приангарье» учрежден министерством культуры Иркутской области. Иркутский дом народного творчества проводит его раз в два года, и популярность фестиваля растет. Если в 2017 году в гала-концерте принимали участие 19 коллективов, то в этом году их почти вдвое больше.

Людмила ГЕРДА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА: Я считаю, что без песни вообще жизнь невозможна. Мы ведь с колыбельки слышим песни мам и бабушек. В течение жизни эта песня сопровождает нас с нашими радостями и горестями. Песня — это, наверное, тот душевный инструмент, который дает поддержку нашей души. Поэтому это неотъемлемая часть любого жителя России и, конечно, Приангарья.

Перед началом фестиваля свои заслуженные награды получили победители еще одного творческого конкурса — «Народный мастер Иркутской области». Он проводится с 2008 года, и за это время обладателями почетного звания стали 50 человек. В этом году звание народного мастера получили пятеро, среди них Валентина Щенова. Она создает реконструкции предметов одежды XIX века с элементами старинной вышивки. Кроме благодарностей и признания, творцы получили и денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.