Выставку о почетных гражданах Иркутска открыли в музее истории города

«Честь служить городу». Выставку о почетных гражданах Иркутска открыли сегодня в музее истории города. Сотрудники собрали новые и уточненные данные. До революции этого высокого звания был удостоен всего 21 иркутянин. Первым почетным гражданином стал генерал-губернатор Михаил Корсаков. Но награждали не только чиновников. В конце XIX века в списке стали появляться представители интеллигенции и купечества. Например, Иван Хаминов, который открыл в Иркутске две женские гимназии. Или меценат, коллекционер и городской голова Владимир Сукачев. Звание «Почетный гражданин» присваивала городская дума, однако для этого требовалось утверждение самого государя-императора. А в 1898 году Иркутск впервые услышал имя своей почетной гражданки.

Наталья ГАВРИЛОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА: Иркутская купчиха первой гильдии Александра Ксенофонтовна Медведникова получает столь высокое звание. На сегодня, пожалуй, нет иркутянина, который не знает курорт «Ангара» — бывшую больницу для хроников, как раз построенную Александрой Ксенофонтовной. И в 1909 году это звание присудят еще двум весьма почетным нашим иркутянкам — Юлии Ивановне Базановой и ее дочери Варваре Петровне Кельх.

С их именами связано строительство и оборудование первой детской больницы в Иркутске — Ивано-Матренинской. Сегодня на открытие выставки пригласили нынешних почетных граждан города. До сентября экспозиция будет в музее, а в новом учебном году ее начнут показывать в школах Иркутска.