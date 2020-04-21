Выставки, спектакли, концерты, посвященные Дню Победы, проведут в режиме онлайн

На оргкомитете «Победа» областному министерству культуры поручили разработать и утвердить альтернативный план всех мероприятий, посвященных празднику. Он должен быть готов к 27 апреля. А это значит, что все выставки, спектакли, концерты перейдут в онлайн-режим.

Руслан ДЯЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодня всеми учреждениями разрабатываются и планируются мероприятия в интернет-пространстве. Театры планируют показ спектаклей на своих сайтах, на youtube-каналах. Краеведческий музей, музей «Тальцы», художественный музей планируют выставки на своих сайтах, посвященные Победе.

Одним из таких масштабных виртуальных проектов станет выставка иркутского фотографа Анатолия Бызова. С 2014 года он снимает шествие «Бессмертного полка». Сначала фотографировал просто для себя, но постепенно настолько проникся акцией, что решил объединить снимки в большую экспозицию. На кадрах Анатолия Бызова моменты единения народа, взгляды, говорящие без слов, и потомки героев, которые так похожи на людей с черно-белых портретов. Выставку планировали открыть в студии краеведческого музея. Но вот в привычном формате провести ее невозможно. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» предложили разместить фотографии на сайтах областных музеев и библиотек.

Анатолий БЫЗОВ, ФОТОГРАФ: Вот те портреты, которые несут, они стали главными героями. А те люди, которые несут, как бы второстепенны, хотя бывало и исключение, все по ситуации. И это в принципе стало получаться. Вот они живее всех живых. И название выставки, я думаю, «Воистину бессмертны». Иван КОМЕЛЬКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»: Мы озвучили эту идею, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев поддержал ее и поручил нам проработать более детально этот вопрос и, конечно же, масштабировать данный проект и в другие муниципальные образования.

А вот поздравления для ветеранов устроят настоящие, хоть и на дистанции. Концертные бригады приедут во дворы домов, где живут участники Великой Отечественной, чтобы выступить прямо под их окнами.