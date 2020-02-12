Выставка вышивки и народного костюма открылась в Иркутске

Иркутская гладь — уникальный тип вышивки, который придумала и запатентовала наша землячка Мария Азеева. И сегодня на это чудо можно посмотреть. В Иркутском ремесленном подворье открылась выставка вышивки и народного костюма Союза мастеров народного искусства «ОНИКС». Там ученицы Марии Азеевой представили свои работы и, в том числе, иркутскую гладь.

Золотые руки этих мастериц вышили не одно произведение искусства, но особый трепет вызывает наша иркутская гладь — уникальный тип вышивки. Вот она на скатертях и полотенцах. Основана на традиционной полтавской глади, но там все лепестки шьются одним цветом, здесь же цвет плавно переходит один в другой, создавая тем самым настоящее буйство красок. Кроме того, на стыке получается своеобразный рубчик, который придает рисунку волнистость и объем. Придумала ее Мария Азеева.

Валентина ЩЕНОВА, НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В начале двухтысячных годов она приходит и говорит: я сочинила новую гладь. И хочу назвать ее иркутская. А мы ей: вы же сочинили, давайте Азеевская. Тоже ведь звучит. — Нет, иркутская.

Вышивка гладью, то есть плотно прилегающими друг к другу стежками, появились еще в древности. Способов очень много: она бывает художественно-рисовальная, легкая. Вот, например, эта панорама Иркутска вышита свободной гладью. С первого взгляда не сразу понимаешь, что это вовсе не написано красками. Здесь в основании картины как набросок идут очень длинные стежки, а затем картину как будто раскрашивают более мелкими. Все стежки должны идти параллельно друг другу и только в некоторых местах, чтобы сменить направление, они пересекаются.

Ольга РАЩЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ «РЕМЕСЛЕННОЕ ПОДВОРЬЕ» ИОДНТ: В юбилейный год, ИОДНТ в этом году 80 лет, отдел «Ремесленное подворье» запустил цикл тематических выставок. И мы в течение годы будем демонстрировать те виды ремесел, которые активно развиваются в нашей области. Первая выставка посвящена вышивке и народному костюму.

К 8 марта экспозиция изменится. Можно будет посмотреть, как традиционная вышивка представлена, например, в современной одежде. Кроме того, здесь обещают показать и художественную керамику, гончарное дело, резьбу и роспись по дереву.