Выставка «Виталий Смагин и его школа» начала работу в областном центре

Учитель, которого помнят. В галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея сегодня открыли выставку «Виталий Смагин и его школа». Свои работы представили выпускники, преподаватели и студенты кафедры монументально-декоративной живописи иркутского политеха. Ей исполнилось 25 лет. В экспозиции произведения, выполненные в разных техниках: мозаика, витраж, гобелен, фьюзинг, горячая эмаль, аппликация из тканей. Именно Виталий Смагин создавал первое высшее художественное учебное заведение в городе. А его учеников, талантливых и ярких художников, теперь называют представителями «школы Смагина».

Наталья ДОВНИЧ, ХУДОЖНИК, УЧЕНИЦА ВИТАЛИЯ СМАГИНА: 25 лет назад Виталий Георгиевич Смагин и ректор университета приняли решение о том, что в вузе открывается новое направление гуманитарное, связанное с искусством, и, в общем-то, появление кафедры монументально-декоративной дало возможность стать институту университетом.

Есть на выставке и работы самого мастера. Увидеть произведения представителей «школы Смагина» можно до 23 февраля.