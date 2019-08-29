Выставка симпозиума «Байкал-КераМистика» открылась в Иркутске

Грозовое небо, лес и ветра — все из глины. Итоги 7 Международного симпозиума «Байкал-КераМистика» подводит выставка проекта. Уже в седьмой раз художники со всего мира проводят две недели в самом сердце Байкала — на Ольхоне, где создают глиняные композиции. Посмотреть, на какие произведения вдохновили мастеров байкальские ветра, облака и горы, приглашают в Иркутский художественный музей. В симпозиуме в этом году участвовали керамисты России, Австрии, Венгрии, Армении. Какие-то композиции отражают впечатления художника от встречи с Ольхоном, какие-то переосмысливают увиденное. Например, работа «Сошедшие с небес» Ваграма Галстяна, который изобразил духов Байкала. Или горы в виде обнаженных женских силуэтов, их создала гостья из Челябинска Елена Сластникова. А словенская художница и вовсе разрешила зрителям менять свою инсталляцию.

Татьяна ЕРОШЕНКО, ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «БАЙКАЛ-КЕРАМИСТИКА»: Я керамику называю трогательной керамикой, потому что она за то, чтобы ее трогать. Такая игра слов. Во всех своих презентациях, которые она показывала, она делает инсталляции, где люди либо трогают, либо переставляют, либо звенят, то есть совершают какие-то действия с этими работами. То же самое у нас представлено на выставке, то есть можно двигать, передвигать.

А венгерская художница изобразила «Айсберги», чтобы еще раз напомнить людям о глобальном потеплении и таянии ледников. Выставка в галерее сибирского искусства открыта до 29 сентября.