Выставка «Радуга творчества» открылась в Иркутске

Посмотреть на птицу счастья и на берестяную икону можно в Иркутске. Выставка «Радуга творчества» открылась в ремесленном подворье Иркутского областного дома народного творчества. В рамках проекта «Сохраняя традиции» мы рассказываем о людях, которые берегут ремесло наших предков.

Владимир Антипенко занимается берестой уже больше 25 лет. Учился всему самостоятельно: пробовал, не получалось, бросал и начинал снова. Сегодня он народный мастер Иркутской области. Его работы выставляли в Москве, Австрии, Германии, Корее.

Владимир АНТИПЕНКО, НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я, когда в лесу, снял вот, например, такой удачный сколотень. Найти надо еще такое дерево, чтобы снять. И сразу там сел, допустим, покурить. В руках крутишь и смотришь, что же с него будет. Уже в лесу примерно ориентируешься, какая будет работа, и примерно конечный результат видишь, уже там в лесу.

Вот и туесок с Троицей Андрея Рублева он придумал сразу же, но работал над ним долго. Здесь только 7 слоев бересты не говоря уже о резьбе и самой картине. Туесков здесь множество, и каждый по-своему примечателен. А вот русский берестяной самовар под названием «Байкал», а по кругу вырезаны различные бухты и достопримечательности священного озера.

Традиционные тряпичные куклы, художественная вышивка и даже птица счастья. Наполненные любовью мастеров работы привез с собой клуб «Творчество» из Усть-Илимска. Виктор Четвергов, например, занимается изготовлением щепной птицы — той самой, которая должна висеть в избе под потолком и нести счастье.

Принесет и много любопытного иркутянам эта выставка. Увидеть работы мастеров можно в ремесленном подворье в 130 квартале вплоть до 30 июня.