Выставка работ Петра Милевского открылась в Иркутске

Отражение времени в портретах людей, чьи имена история не всегда сохранила. Выставка работ Петра Милевского открылась сегодня в Иркутске. Ее автор — известный в XIX веке фотограф, серебряный медалист Всероссийской выставки в Москве.

Коллекция портретов на стене музейной студии областного краеведческого музея необычайно точно вписывается в интерьер как чей-то семейный архив. Взрослые и дети, молодые девушки и бравые военные вполне могли быть друг другу дядями и кузинами. Такими этих на деле чужих друг другу людей запечатлел в конце XIX — начале ХХ века иркутский фотограф Адам Милевский. Коллекция складывалась годами. Здесь фото из архива музеев — краеведческого, а также истории города Иркутска, свое собрание предоставили преподаватель Госуниверситета Рудольф Берестенёв и правнучка Милевского журналистка Ирина Самсонова. Большая часть информации о людях на портретах — надписи на оборотах карточек. Порой удается узнать лишь фамилию или возраст, иногда раскрывается судьба.

Каждая из таких фотографий — это воплощенный кусочек истории. Например, серьезный малыш Николай Очередин. Но из подписи на обороте фотографии мы узнаем, что он умер в три года, практически сразу после того как было сделано фото. А эта девочка — Нина Климовская в детстве. Она была первой солисткой иркутского радио, но судьба у нее сложилась не очень удачно. В 1937 году ее обвинили в том, что она враг народа, и расстреляли.

Петр Милевский — один из знаменитых людей своего времени. Участник и серебряный медалист Всероссийской фотографической выставки в Москве в 1889 году. Именно ему доверили сделать фоторепортаж о прибытии в Иркутск наследника престола цесаревича Николая Александровича в 1891-м.

Илья ВОРОНОВ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Петр Адамович был по национальности поляк, его сослали в Сибирь в 60-е годы за участие в манифестациях против царской власти. Работал он в Иркутске с 1870-х годов до 1905 года. Тогда он распродал свое имущество и уехал в Киев, ближе к своей исторической родине.

Выставка состоит из двух разделов. И если портреты уютно разместились на стене гостиной XIX века, то пейзажи вышли к людям. Старый Иркутск смотрит на новый из окон музейной студии, и каждый прохожий может перенестись на 150 лет назад. Увидеть глазами Петра Милевского, каким был город, когда восстанавливался после большого пожара и встречал новый революционный век.