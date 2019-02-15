Выставка «Петербургские стены» открылась в Иркутске

История под обоями. Художник из Санкт-Петербурга создает уникальные картины, основанные не просто на реальных событиях, а на документальном подтверждении этих событий. Это газеты, которые он находит под обоями в старинных особняках северной столицы. Буквально кусочки петербургских стен. И сегодня их привезли в Иркутск.

Такого в галерее современного искусства еще не было. Картины спешно распаковывают сотрудники, директор и даже сам художник. Ведь приехали произведения на неделю позже: подвела транспортная компания. Открытие выставки пришлось перенести. А на монтаж экспозиции оставалось всего пара часов. Хотя такие перебои со временем символичны, если взглянуть на холсты, уж слишком много эпох они вмещают. Десятилетия, которые легли друг на друга слой за слоем. Буквально кусочки стен старинных петербургских особняков. Тех, где в начале ХХ века клеили сначала газеты, а потом обои. Затем снова газеты и опять обои. И вот так на стенах оставались случайные послания в будущее, которые теперь читает архитектор Григорий Лысак. Он занимается реставрацией петербургских домов.

Григорий ЛЫСАК, ХУДОЖНИК, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: За сто и более лет сохранились, потому что люди просто подклеивали подручные газеты под эти обои и дальше так же: через 10 лет еще раз, через 10 лет еще раз. И на одном пятачке, буквально на одном квадратном метре можно было найти, начиная с начала ХХ века, заканчивая уже современностью. Я находил вырезки биржевых газет, я находил рекламу. Вот все, что сейчас в интернете, можно было найти тогда в газетах. Там и объявления о знакомствах, там и увеличение женской груди, там и операции, там все что угодно.

А началось все, когда однажды при реставрации доходного дома Григорий обнаружил обрывок лондонской газеты «The Daily News» от 10 апреля 1912 года. А рядом номер, вышедший уже через 10 дней. А между строк — одна из крупнейших катастроф ХХ века.

Григорий ЛЫСАК, ХУДОЖНИК, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: То есть получается 10-е число, это за пять дней до крушения «Титаника», здесь вот датировано 20-м апреля, это пять дней после крушения. И здесь такой маленький отрывок, здесь есть слово «Титаник» и написано, что последние выжившие прибыли в Нью-Йорк.

Теперь на его холстах все, что при реставрации обычно идет на демонтаж: не только газеты, но и элементы лепного декора и фурнитура. Их художник покрывает штукатуркой, масляной краской, эмалью.

Григорий ЛЫСАК, ХУДОЖНИК, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Вот здесь какие-то элементы, судя по букве ять, я могу сказать, что это дореволюционный период, до 1917 года. Вот здесь элемент — это уже советская эпоха. Здесь пятно до меня дошло с надписью «Петербург» и так далее, вот так я его у себя в картине и использую. Я не начинаю это вырезать, делать коллажи. Это не коллажи. Это стихийная история, это работа с архитектурой, с историей.

А вот, например, картина, посвященная биржевым сводкам и «черной пятнице» на Уолл-Стрит. Художник добавил лишь два метафорических цвета золота и нефти. Подлинные «кусочки Петербурга» ХХ века, где один слой помнит еще Российскую империю, другой — революцию, третий стал свидетелем ужасов блокады и долгожданной выстраданной Победы. Молчаливым и в то же время красноречивым свидетелем. «Петербургские стены» прогостят в Иркутске до 17 марта.