Выставка «Пасхальное чудо» открылась в Иркутске

Яшма из Мадагаскара, алебастр из Италии, гипс из Марокко — эти и другие минералы, в том числе драгоценные, можно увидеть в форме яиц. В усадьбе Сукачева сегодня открылась выставка «Пасхальное чудо». На ней представлено более 150 экспонатов из частной коллекции.

Александр СМИРНОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР: Самое ценное – это яйцо из корунда. Корунд найден в Иркутской области, на острове Ольхон, на мысе Будун. Камень найден еще в 70-е годы, когда там шло геологическое изучение этой территории. Сейчас это сделать невозможно. Потому что там национальный парк, не исключено, что таких камней крупных там еще не осталось. Он еще сложный в обработке.

Александр Смирнов — геолог по образованию, бывший руководитель камнерезного предприятия. Минералы и самоцветы для своего хобби привозит из всех стран мира, а затем отдает обрабатывать мастерам, чтобы придать нужную форму. Коллекционером драгоценных яиц стал благодаря шутке своего друга.

Александр СМИРНОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР: Как то раз мой приятель, когда я возглавлял предприятие камнеобрабатывающее, обратился ко мне: сделай мне яйцо. Какой-то камень дал, не помню уже какой. А я говорю: тебе зачем? это же сувенирная продукция. Но он сказал: я их коллекционирую, у меня своя коллекция. Мы через год встретились, у меня уже была какая-то коллекция, несколько десятков штук. Я говорю: Анатолий, покажи мне свою коллекцию. А он: я пошутил. Он, значит, пошутил, а я уже 25 лет не могу остановиться.

Вес экспоната зависит от плотности материла. Он может быть от 100 до 300 граммов. Ценность высокая, причем не только материальная. Духовное удовлетворение можно получить от созерцания красоты камня в благородной форме. Насладиться «Пасхальным чудом» сможет любой желающий в усадьбе Сукачева до 26 мая. После экспозицию сменит выставка Фаберже и его последователей, на которой будут организованы и творческие встречи.