Выставка «Образ женщины» открылась в областном центре

Самая весенняя и теплая, но вовсе не легкомысленная. Выставку «Образ женщины» открыли сегодня в студии Иркутского областного краеведческого музея. Картины и скульптуры расскажут, как менялось представление о женщине в искусстве за последние полвека. Оказалось, разница колоссальная.

От сестры милосердия и жены декабриста до современной мечтательницы и соблазнительной фам-фаталь, за душой у которой сплошные тайны. Путь образа женщины в искусстве с середины прошлого века. По нему легко проследить, как менялась роль женщины в обществе. Сначала соратник и помощник мужчины. В советский период роль играла социальная значимость тех, кого на этих портретах слабым полом назвать не повернется язык. Женщины — строители БАМа, тренеры, художницы. Все, кто своей работой заслужил остаться на холстах.

А в соседнем зале студии буйство жанров и техник. Современные женские образы — это уже загадка. Чтобы заглянуть в душу героини произведения, придется включить воображение. Художники дают зрителю возможность самому угадать, кто она, что ее волнует, почему ей страшно или за кого радостно.

Лидия ЛЕОНТЬЕВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Современного художника в женщине сейчас волнует именно душа, ее внутренние переживания, ее, можно сказать, самопознание. Поэтому женщина зачастую здесь предстает в роли обольстительницы, мистической такой роли, в роли женщины вамп.

На выставке более 70 работ. Скульптуры из гипса, глиняные композиции, живопись, акварель, техника горячей эмали, мозаика из бересты. Анастасия Ижганайтене свой автопортрет назвала «Хранитель света». Художница изобразила себя с ангелом за плечами — тем, что помогает видеть мир и творить.

Анастасия ИЖГАНАЙТЕНЕ, ХУДОЖНИК: В наше современное время у нас нет границ, поэтому мы можем делать в искусстве практически все, что захотим. Но это не только образа женщины, а вообще всего искусства касается. А по поводу образа женского есть вещи, которые не меняются с годами, потому что это все-таки женственность, теплота, душа какая-то, и это художники стараются показать на картине.

Такие разные, но всегда притягательные и чарующие, женщины в изображениях десятков художников встречают весну вместе с посетителями музейной студии до 13 марта.