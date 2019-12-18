Выставка «Немцы в российской истории» открылась в Иркутске

Что русскому хорошо, то немцу тоже. Выставка «Немцы в российской истории» открылась в Иркутском областном краеведческом музее. Экспозиция посвящена 255-летию издания манифеста Екатерины Великой «О дозволении иностранцам… селиться в России».

Афанасий Фет, Михаил Барклай-де-Толли, Сергей Витте, Анна Герман и патриарх Алексий Второй. Это далеко не все имена, объединяющие наши страны. И пускай Россия и Германия не раз воевали друг с другом и по-разному назывались, общего у двух государств довольно много. Более того, многих русских немцев ссылали в Сибирь в тяжелый исторический период.

Семью Евгении Шмидт отправили в Иркутскую область в годы сталинских репрессий. Здесь она окончила педучилище, после чего работала с трудными подростками. А вообще, в России ее династия живет уже не первым поколением.

Евгения ШМИДТ, РУССКАЯ НЕМКА: Жили мы на берегу Балтики, на севере, это сейчас Польша, а тогда это была Восточная Пруссия. Вот, и там жили немцы. Ну, и после переселения нужно было заселить севера. После чего было приглашение на переселения в эти места.

Даже названиями похожи. Россия и Пруссия, на землях которой расположилась современная Германия. Помимо исторической справки, гостям выставки предложили послушать немецкую музыку и оценить баварскую польку. Представлена и история военных конфликтов между нашими странами. Есть информация о немцах, которые служили в Красной армии. А в августе 1941 немецкое население СССР отправляли в исправительные лагеря. История выставки началась в 2012-м. В Иркутск она приехала дополненной. Многое взяли из исторического и этнографического фондов прежней экспозиции. Добавили новую информацию, больше внимания уделили истории расселения российских немцев. Основными экспонатами являются копии документов, карт, гравюр и фотографий, которые хранятся в государственных и общественных музеях двух стран.

Михаил РЫБАЛКО, ДОЦЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ: Мы находимся в здании краеведческого музея города Иркутска. На фасаде здания мы видим имена российских исследователей, и примерно половина из них — это немцы, которые переехали в Россию и внесли вклад в развитие, России, Сибири и Иркутска.

В Иркутской области немцев намного меньше, чем в любом другом сибирском регионе. Одна из задач выставки — рассказать молодому поколению, как менялись многолетние связи двух стран. Увидеть историю русско-немецких отношений можно до 19 января.