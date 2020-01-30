Выставка монгольской художницы Ану Наран открывается в Иркутске

Размышления о природе любви. Сегодня в Иркутске свою выставку открывает молодая монгольская художница, доктор искусствоведения Ану Наран. Ее проект The Love — это эксперимент, в котором автор совместила не только разные техники и материалы, но и детскую наивность, мудрость, поиски ответа на вечный вопрос: что же такое любовь?

В этом зале галереи современного искусства будто попадаешь в светлый и добрый сон. Мягкость в каждой детали, светлые тона, фантастические существа с человеческими лицами. Для своей выставки в России Ану Наран привезла новый проект The Love. Именно любовь вплела в картины золото, покрыла их блеском звезд, подарила крылья.

Ану НАРАН, ХУДОЖНИК: Выставка рассказывает о том, насколько огромное всемогущее чувство — любовь. Как оно влияет на человека. А я просто выразила свои мысли и ощущения от любви, от разных ее проявлений. Для меня любовь — это природа.

В мире, созданном Ану, люди, божества и животные существуют неразрывно. Все они связаны нитями, художница заботливо прошила ими полотна. Эти же нити — золотые линии судьбы на ладонях. Руки Ану изображает часто, для нее это символ человека, который сам вершит свою судьбу.

Работы Ану Наран видели в Корее, Японии, Швеции, Бельгии. Теперь увидят и в Иркутске. The Love — первая персональная выставка художницы в России. В галерее современного искусства поразмышлять о любви можно до 15 марта.