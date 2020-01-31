Выставка мастера кистевой росписи Елены Го-Сун-Чин начала работу в Иркутске

Творческая импровизация, опирающаяся на традиции и каноны. Сегодня в городском выставочном центре имени Виталия Рогаля открылась выставка мастера кистевой росписи Елены Го-Сун-Чин. Ее произведения выполнены в народном стиле. Представлены элементы гжели, жостовской, урало-сибирской и волховской росписи. Событие пройдет в рамках V Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской». Сама художница переехала в наш город относительно недавно, но уже покорила сибирских ценителей народного искусства.

Рита ДРОЗДОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА им. В.С. РОГОЛЯ: Сегодня открывается выставка, на мой взгляд, уникального мастера, пока что малоизвестного в Иркутске. Мне бы хотелось пригласить всех желающих посетителей к нам в гости на эту выставку.

В работах автора заметна московская мазковая роспись. Особое внимание Елена Го-Сун-Чин уделила творческой импровизации. В ней многое опирается на каноны и традиции. Познакомиться с произведениями русско-китайского мастера можно будет до 24 февраля.