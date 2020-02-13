Выставка «Магия веера» открылась в Иркутске

Этот предмет женского гардероба окутан красотой, изысканностью и тайной. С его помощью можно было начать роман, спастись от жары и продемонстрировать свое положение в обществе. Выставку «Магия веера» открыли сегодня в усадьбе Владимира Сукачева.

Черепаха пятнистая, перья страуса — с таким роскошным веером выйти в свет могла только замужняя женщина. Темные веера брали с собой исключительно на выход, например в театр. Но все это позже. Началась история этого предмета еще в 770 году до нашей эры. В Китае. Затем традиция плавно перешла в Японию и Корею. Для этих стран больше характерны круглые опахала. О создании хрупкого и тонкого складного веера существует легенда, что вид его был подсказан мастеру формой крыла летучей мыши.

Веер — далеко не простой аксессуар. Веер в руках человека мог рассказать о нем буквально все. С помощью этой вещицы можно было легко определить уровень богатства и статус человека. Чем больше на веере было так называемых пластин или перьев, тем богаче был его обладатель.

Восточные веера делали из бамбука, дерева, рисовой бумаги и расписывали вручную. Когда он добрался до Европы и России, все стало сложнее: шелкография, золоченые росписи, страусиные перья, инкрустация натуральным перламутром — фантазии мастеров не было предела. В экспозиции представлен старинный испанский веер середины XIX века. Его пластины изготовлены из панциря черепахи, на бумажном экране изображена картина известного французского художника Жака Луи Давида «Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами».

Кристина ШЕРХУНАЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ «УСАДЬБА В.П. СУКАЧЕВА»: Картина была создана в конце XVIII века, когда, собственно, сам художник находился в заключении, в тюрьме, и впоследствии его супруга помогла ему выйти и избежать казни. Когда он вышел из тюрьмы, написал картину «Сабинянки». Смысл картины в том, что примирить всех могут только женщины. И вот веер, на котором изображение этой картины, он был принесен в дар в знак примирения.

На выставке легко, понятно, красиво и очень увлекательно показана трансформация веера от самого простого до самого изысканного. Увидеть этот когда-то неотъемлемый предмет женского гардероба можно в усадьбе Сукачева до 22 марта.