Выставка к 90-летию со дня рождения Аркадия Вычугжанина открылась в Иркутске

Портреты, пейзажи и натюрморты, а также уникальные документы из биографии. Все это можно увидеть на выставке к 90-летию со дня рождения известного иркутского художника, мастера психологического портрета Аркадия Вычугжанина.

Попытки сделать шедевр, поиски себя — все это собрано в позднем автопортрете. Здесь художник задает самому себе вполне резонный вопрос: «А для чего все это?» Ответ на него мы видим спустя десятилетия. На выставке к 90-летию Аркадия Вычугжанина представлены не только конечные работы, а все три этапа создания картины. А также портреты известных деятелей культуры, политических лидеров и простых людей. Многие живописные полотна, этюды и графические листы, хранящиеся в частных галереях, будут впервые представлены в залах музея.

Наталья СЫСОЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: В фондах музея находится порядка 60 самых значимых работ Аркадия Ивановича Вычугжанина. Иркутский музей не единственный, где находятся работы мастера. В музеях Сибири, России находятся его значительные произведения, но основная часть коллекции сохранилась в Иркутске, и мы имеем возможность достойно представить творчество мастера в такой полной ретроспективе.

Гости выставки смогут увидеть около 150 работ Аркадия Вычугжанина. Сотрудники музея внимательно изучили его биографию, искали малоизвестные работы. Собрание дополнено уникальными материалами из личного архива художника. Личные документы автора дают представление о неизвестной стороне его жизни. Так, из его школьного аттестата можно узнать, что Вычугжанин учился в школе на «отлично», а ранние картины делал совместно со своими студентами на летних пленэрах. Помимо малоизвестных картин, также представлены и значимые портреты в жизни автора, которые он писал, не пытаясь ничего приукрасить.

Выставка пройдет до 15 сентября, также организаторы планируют разработать каталог, посвященный творчеству художника.