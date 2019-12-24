Выставка «Энергия света» открылась в Иркутске

65 лет в шести необычных полотнах. В Иркутской галерее современного искусства открыли уникальную выставку «Энергия света». В чем ее особенность и причем тут советский кинематограф, расскажем в следующем материале.

Здесь все основано на образах и воображении. Опора ЛЭП как новогодняя елка, а гирлянда как проводник сквозь время. Путешествие начинается в 1954-м — год основания «Иркутскэнерго». А продолжается в наше время. Раскрыть историю в новой форме решила энергетическая компания En+ Group и вместе галереей современного искусства подготовила выставку «Энергия света». Автор этих графических работ — Екатерина Томилова. Признается, что работалось легко. Отдельное полотно — электрификация Ольхона, крупная победа энергетиков в XXI веке.

Екатерина ТОМИЛОВА, ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР: Это очень важный этап в энергетике, потому что Ольхон очень сильно страдал. Они вроде бы были и в цивилизации, но и отрезаны от нее. И у них в тот день, когда провели электричество, был салют. Потому как они могли подогреть чайник, просто воткнув его в розетку. Для них это был величайший праздник.

Что несет энергия? Свет и тепло. Без нее не было бы домашнего уюта, нельзя было бы увидеть всю красоту городских улиц в вечернее время. Сюжеты графических полотен легко узнаваемы и дают зрителю возможность осознать всю мощь и силу ГЭС и ТЭЦ региона.

Ольга БРОНШТЕЙН, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: Практически весь мир сейчас работает с мультимедиа, очень популярен digital art. И это наш в таком масштабе первый опыт в галерее. И без компании En+ group мы бы, конечно, не справились абсолютно точно. Потому что это достаточно сложно технологически, достаточно затратно. И это тот опыт, в котором нас поддержали.

Братск и Усть-Илимск, Иркутск и Ангарск. В каждом крупном городе области есть объект энергетики. И чаще всего именно вокруг него начинал расти тот или иной город. А сами стройки гремели на всю страну и мир.

Михаил ХАРДИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДИВИЗИОНА EN+ GROUP: Мы много видели в советском кинематографе, в советской музыке, культуре таких интересных проектов по масштабным энергетическим объектам Иркутской области. В этом году энергосистеме региона 65 лет, и мы совместно с галерей Бронштейна решили сделать высокотехнологичный проект, который показывает связь энергетических объектов с приборами из домашнего обихода.

Работы в галереи Бронштейна можно увидеть до 19 января. Вход свободный. Выставка «Энергия света», пожалуй, самое теплое предложение для горожан на время новогодних каникул.