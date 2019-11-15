Известный шестидесятник, основатель «сурового стиля» в живописи, классик советского искусства. Выставка Игоря Обросова прибыла в Иркутск. В художественном музее увидеть работы мастера можно до конца января. Сам автор ушел из жизни в 2010. А родился он в один из самых тяжелых и мрачных периодов в истории нашей страны. Его детство пришлось на 30-е годы — пору политических репрессий. Именно эта тема прошла красной нитью сквозь творчество Игоря Обросова. Ведь она напрямую коснулась его семьи.

Ирина ТЕРНОВАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по НАУКЕ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: Его отец Павел Обросов когда-то возглавлял знаменитый институт Склифосовского, был арестован в 1937 году, приговорен к расстрелу, расстрелян в 1938 году и реабилитирован был только в 50-е годы. Поэтому, конечно, эта тема не могла обойти самого автора, самого мастера.

Но не чужды народному художнику были и романтические темы. Он с любовью изображал московские пейзажи: парки, скверы, старинные особняки. Отдельно можно выделить серию портретов выдающихся личностей: Беллы Ахмадулиной, Михаила Ульянова, Натальи Белохвостиковой. Эти работы также можно увидеть на выставке в галерее сибирского искусства.