Выставка-форум «Православная Русь» открылась в Иркутске

«Православная Русь» в Иркутске. Выставка-форум открылась сегодня в рамках российского церковно-общественного проекта. По словам организаторов, это пример сотрудничества государства, церкви и общества. В этом году как всегда иркутян ждет обширная программа. Для православных иркутян на выставку доставят ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Многие верующие обращаются с просьбами об исцелении и достатке. Каждый день выставки будут проходить молебны. Организованы круглые столы, творческие встречи, семинары. Состоится и книжная выставка «Радость слова».

Димитрий МАКСИМОВ, ПРОТОИЕРЕЙ: Там будут авторы из Москвы, из епархии, они лауреаты различных премий. Представят книги и проведут лекции со всеми желающими.