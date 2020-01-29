Выставка Евгения Турунова открывается в Иркутске

«Китай в моем сердце, Россия в моей душе». Так называется проект художника Евгения Турунова, который он воплощает уже 10 лет. За это время проект объединил около 30 городов Поднебесной. Там состоялись совместные выставки иркутского живописца и китайских мастеров. Экспозицию нового десятилетия откроют в центре имени Виталия Рогаля 30 января. Можно будет увидеть картины Евгения Турунова и произведения художников из 11 городов Китая. Это каллиграфия, акварель, а также работы, выполненные в традиционной восточной технике «гохуа». А иркутский мастер представит свои картины, вдохновленные Поднебесной, в которую он безоглядно влюбился 13 лет назад.

Евгений ТУРУНОВ, ХУДОЖНИК: В моем видении Китай — это благополучная, процветающая страна. И поэтому я Китай изображаю как деревья могучие, старинные, может быть, с какими-то искривлениями, но это говорит о непростой китайской истории. И вот плодоносят эти гранаты, фрукты. Это говорит о том, что процветающая страна. И все я вижу в золотом таком как бы в тумане. Ну, вот такая моя иллюзия.

О Китае Евгений Турунов готов говорить часами. Часть своих работ он посвятил цветам, увиденным в садах Поднебесной: пионам, подсолнухам, тюльпанам. А восточные мастера обожают русское искусство и горячо им интересуются. Например, художник Го де Фу изобразил Конфуция и Льва Толстого на одном полотне. Международная выставка будет доступна уже завтра, а торжественное открытие состоится 7 февраля.