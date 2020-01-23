Выставка Анатолия Дмитракова открылась в Иркутске

Он придумал «Арифметику пространств» и сплел «Энергетические кружева». В студии Иркутского краеведческого музея представили выставку Анатолия Дмитракова. Сам художник называет свои работы аппликационно-живописными конструкциями. Это графика, декоративная живопись и скульптура. Мастер отмечает: любое произведение — всегда эксперимент. Его картины зрители из года в год разгадывают с большим интересом. Художник, дизайнер, поэт, философ каждый свой вернисаж открывает в образе капитана корабля, как сам добавляет, корабля космического, потому что творческий процесс всегда устремлен в будущее.

Анатолий ДМИТРАКОВ, ХУДОЖНИК: Я считаю, что художник — это человек, который должен давать грань перехода от настоящего в будущее. Если художник этого не делает или творческий человек, он просто становится ремесленником. А если художник работает над творчеством, над умом, над рассуждением, это уже сила.

Выставка «Поворот на оборот» открыта до 2 февраля. А в субботу, 25 января, Анатолий Дмитраков даст мастер-класс в музейной студии Иркутского краеведческого. Начало встречи в 14.00.