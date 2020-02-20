Всемирно известный скульптор Даши Намдаков приехал в Иркутск

Всемирно известный скульптор Даши Намдаков приехал в Иркутск20.02.20
Город, с которого все началось. Так об Иркутске говорит всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Сегодня он приехал сюда на собственную выставку, как и 20 лет назад, когда мир впервые заговорил о бурятском самородке и его удивительном даре.
Даши НАМДАКОВ, ХУДОЖНИК:
Я их не видел 20 лет как раз. Меня сегодня Таня спрашивает, супруга моя: ты волнуешься? Я говорю: как волнуюсь, я 20 лет назад волновался. Сейчас это такой праздник, который устроили мне иркутяне. Вообще Иркутск, конечно, это такой фантастический город, который для меня лично и для моей семьи сделал все, что возможно. Они открыли мне дорогу в жизнь.
А теперь его первые работы внимательно рассматривает внучка. Мог ли мальчик из многодетной семьи в маленьком селе в Забайкалье думать о мировой славе? Даши отвечает: о таком даже не мечтал. Но 20 лет назад его жизнь разделилась на до и после Иркутска. В феврале 2000-го здесь, в нашем художественном музее, состоялась первая персональная выставка Даши Намдакова. Колоссальный успех, скульптуры раскупили коллекционеры. Художника узнала вся Россия, а после и весь мир. Спустя 20 лет эти произведения мастер рассматривает с интересом, будто собственные детские фото.
Даши НАМДАКОВ, ХУДОЖНИК:
Это вообще моя первая отливка из бронзы. Я же к иркутской выставке готовился года три. И только за три года до иркутской выставки научился бронзу отливать. Вообще литья бронзы за Уралом не было, никто не лил художественную бронзу, и мы с коллегами, молодыми художниками ходили на завод теплоприборный в Улан-Удэ, они отливали вентиля сантехнические из латуни.
Так на заводе и научились первыми за Уралом отливать произведения из бронзы. А сегодня Даши работает с лучшими литейными мастерскими Италии. И все же Иркутск остается столицей его творческого пути.
Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:
Мы очень благодарны, что 20 лет спустя он снова здесь уже как большой художник, действительно большой художник, которым мы гордимся. Все сибиряки, не только иркутяне. А мы, иркутяне, гордимся, что именно отсюда он начал, и считаем его нашим иркутским художником, я так скажу.
Сейчас Даши Намдаков живет в Лондоне, а его произведения украшают европейские столицы. На него заметно влияет жизнь в Европе. В творчестве бурятского скульптора теперь удивительно сплетаются великие культуры. И все же душа его искусства остается азиатской.
Даши НАМДАКОВ, ХУДОЖНИК:
Это же в моих жилах течет. И это, слава Богу, и здорово, что я поехал в сторону Европы. Диапазон больше. До Иркутска это был бурятский период или красноярский период, в который я учился. Потом московский период, потом итальянский период, потом английский. И их видно. Видно, потому что среда питает.
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