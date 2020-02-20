Всемирно известный скульптор Даши Намдаков приехал в Иркутск

Город, с которого все началось. Так об Иркутске говорит всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Сегодня он приехал сюда на собственную выставку, как и 20 лет назад, когда мир впервые заговорил о бурятском самородке и его удивительном даре.

Даши НАМДАКОВ, ХУДОЖНИК: Я их не видел 20 лет как раз. Меня сегодня Таня спрашивает, супруга моя: ты волнуешься? Я говорю: как волнуюсь, я 20 лет назад волновался. Сейчас это такой праздник, который устроили мне иркутяне. Вообще Иркутск, конечно, это такой фантастический город, который для меня лично и для моей семьи сделал все, что возможно. Они открыли мне дорогу в жизнь.

А теперь его первые работы внимательно рассматривает внучка. Мог ли мальчик из многодетной семьи в маленьком селе в Забайкалье думать о мировой славе? Даши отвечает: о таком даже не мечтал. Но 20 лет назад его жизнь разделилась на до и после Иркутска. В феврале 2000-го здесь, в нашем художественном музее, состоялась первая персональная выставка Даши Намдакова. Колоссальный успех, скульптуры раскупили коллекционеры. Художника узнала вся Россия, а после и весь мир. Спустя 20 лет эти произведения мастер рассматривает с интересом, будто собственные детские фото.

Даши НАМДАКОВ, ХУДОЖНИК: Это вообще моя первая отливка из бронзы. Я же к иркутской выставке готовился года три. И только за три года до иркутской выставки научился бронзу отливать. Вообще литья бронзы за Уралом не было, никто не лил художественную бронзу, и мы с коллегами, молодыми художниками ходили на завод теплоприборный в Улан-Удэ, они отливали вентиля сантехнические из латуни.

Так на заводе и научились первыми за Уралом отливать произведения из бронзы. А сегодня Даши работает с лучшими литейными мастерскими Италии. И все же Иркутск остается столицей его творческого пути.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы очень благодарны, что 20 лет спустя он снова здесь уже как большой художник, действительно большой художник, которым мы гордимся. Все сибиряки, не только иркутяне. А мы, иркутяне, гордимся, что именно отсюда он начал, и считаем его нашим иркутским художником, я так скажу.

Сейчас Даши Намдаков живет в Лондоне, а его произведения украшают европейские столицы. На него заметно влияет жизнь в Европе. В творчестве бурятского скульптора теперь удивительно сплетаются великие культуры. И все же душа его искусства остается азиатской.