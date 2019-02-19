Всемирно известные музыканты выступят на фестивале «Джаз на Байкале»

Московский государственный джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио всемирно известного гитариста Скота Хендерсона, легенда отечественного джаза Сергей Манукян. Все это хедлайнеры 14-го Международного фестиваля «Джаз на Байкале», который пройдет в Иркутске с 5 по 8 апреля. Сегодня организаторы музыкального праздника представили насыщенную программу. По традиции в рамках фестиваля в 11-й раз проведут детско-юношеский конкурс для одаренных исполнителей «Jazz Kids». А начнется фестиваль как всегда с джаз-парада по 130 кварталу. Музыканты исполнят мировые хиты и увлекут за собой всех прохожих. После на сцене торгового центра состоится бесплатный концерт, предваряющий официальное открытие. В этот раз фестиваль впервые проводят, в том числе, на выигранный президентский грант.

Александр ФИЛИППОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ»: Мы, конечно же, за счет средств гранта увеличим возможность различных добрых дел в рамках нашего конкурса, потому что у нас есть возможность сделать более качественную сувенирную продукцию, возможность приобрести дополнительные сертификаты для участников конкурса, плюс мы можем оплатить большую часть авиаперелетов всех участников фестиваля.

Также именитые музыканты проведут открытые мастер-классы. А в один из фестивальных вечеров сыграют на благотворительном концерте «У добра нет границ». Завершится «Джаз на Байкале» 8 апреля награждением победителей конкурса и гала-концертом, где выступят все участники большого джазового праздника.