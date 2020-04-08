Виртуальные экскурсии организовали сотрудники музея «Тальцы»

Съездить в «Тальцы»… виртуально. Пока архитектурно-этнографический музей под открытым небом временно закрыт для посетителей, сотрудники подготовили целый ряд видеороликов и выкладывают их на официальных страницах «Тальцов» в социальных сетях. Выложили уже три части виртуальных экскурсий. Пока речь идет об истории создания музея. К тому же комплекс проводит конкурсы среди подписчиков. Первый называется «Пасхальные чудеса», в его рамках выберут лучшую поделку. Второй — это конкурс рисунков «И помнит мир спасенный», посвященный 75-летию Великой Победы. Присылать фото работ нужно на электронную почту: talci40@mail.ru. Победителей определят онлайн-голосованием в соцсетях.