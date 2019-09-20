Вампиловский фестиваль. День 5-й

Вампиловский фестиваль. День 5-й20.09.19
О поздней любви, о великом человеке и о тех, кто осмелился изменить свою жизнь. Все это можно увидеть на вампиловском фестивале сегодня. Пятый день. В эфире дневник фестиваля.
Историю русской немки Эльзы играют сегодня на родной сцене иркутские артисты. Звездный дуэт заслуженного артиста России Александра Булдакова и народной артистки Натальи Королевой рассказывает о женщине, которая в 76 лет, на закате жизни, нашла свою любовь. Она похоронила неласкового, так и не ставшего родным мужа и… встретила его. Романтика, учителя географии на пенсии, чуткого, доброго, любящего. И впервые начала жить. Сегодня этот спектакль увидит автор — Ярослава Пулинович. Именно ее пьеса «Земля Эльзы» легла в основу спектакля.
Встречи на вампиловском фестивале не бывают случайны. Один из ведущих российских режиссеров Геннадий Тростянецкий, приехавший на фестиваль, возможно, поставит спектакль в Иркутском академическом. Об этом уже начались переговоры с директором театра. А пока встречи продолжаются.
Геннадий ТРОСТЯНЕЦКИЙ, РЕЖИССЕР:
Случайного ничего не бывает. Мимо проходит уникальная актриса Лена Руфанова. Уникальная актриса, дело не в том, что она снималась в фильмах Сакурова и в других фильмах, а в том, что она в себе несет свой театр.
Елена РУФАНОВА, АРТИСТКА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА КОМЕДИИ им. Н.П.АКИМОВА:
Наш спектакль — это только повод, чтобы приехать сюда, потому что важнее общения нашего нет ничего. Знать, что у нас столько театров и столько энтузиастов, людей, которые делают такие вещи, — это потрясающе.
Сегодня Елена Руфанова сыграет роль Липы в спектакле «Где зарыта собака?» академического театра комедии имени Акимова из Санкт-Петербурга. История Алексея Слаповского о таких разных людях, о тех, кто часто живет совсем не своей жизнью, и тех немногих, кто решается ее изменить.
На сцене Иркутского театра «Аистенок» сегодня история знаменитого ученого, обладателя нобелевской премии по физике Петра Капицы. Советский ученый долгое время работал в Кембридже, однажды его пригласили в Советский Союз на столетний юбилей Менделеева и больше не выпустили из страны. Пьесу специально для Долгопрудненского театра написал молодой драматург Евгений Вильтовский.
Антон ПРЕСНОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ТЕАТРА «ГОРОД»:
Это авторская абсолютно история, которая создавалась на основе документальных каких-то хроник, документов, архивов. И до нас никто не ставил спектакли на эту тему.
Удивительных людей собирает наш вампиловский фестиваль, и впереди еще два фестивальных дня с громкими и очень ожидаемыми спектаклями.
Геннадий ТРОСТЯНЕЦКИЙ, РЕЖИССЕР:
И думал ли этот мальчик в пиджачке, стоящий сейчас там с вами, полный достоинства, чести, таланта… Вот я смотрю на этот памятник, и он доказывает, каким может быть человек и что он может после себя оставить.
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