Вампиловский фестиваль. День 5-й

О поздней любви, о великом человеке и о тех, кто осмелился изменить свою жизнь. Все это можно увидеть на вампиловском фестивале сегодня. Пятый день. В эфире дневник фестиваля.

Историю русской немки Эльзы играют сегодня на родной сцене иркутские артисты. Звездный дуэт заслуженного артиста России Александра Булдакова и народной артистки Натальи Королевой рассказывает о женщине, которая в 76 лет, на закате жизни, нашла свою любовь. Она похоронила неласкового, так и не ставшего родным мужа и… встретила его. Романтика, учителя географии на пенсии, чуткого, доброго, любящего. И впервые начала жить. Сегодня этот спектакль увидит автор — Ярослава Пулинович. Именно ее пьеса «Земля Эльзы» легла в основу спектакля.

Встречи на вампиловском фестивале не бывают случайны. Один из ведущих российских режиссеров Геннадий Тростянецкий, приехавший на фестиваль, возможно, поставит спектакль в Иркутском академическом. Об этом уже начались переговоры с директором театра. А пока встречи продолжаются.

Геннадий ТРОСТЯНЕЦКИЙ, РЕЖИССЕР: Случайного ничего не бывает. Мимо проходит уникальная актриса Лена Руфанова. Уникальная актриса, дело не в том, что она снималась в фильмах Сакурова и в других фильмах, а в том, что она в себе несет свой театр. Елена РУФАНОВА, АРТИСТКА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА КОМЕДИИ им. Н.П.АКИМОВА: Наш спектакль — это только повод, чтобы приехать сюда, потому что важнее общения нашего нет ничего. Знать, что у нас столько театров и столько энтузиастов, людей, которые делают такие вещи, — это потрясающе.

Сегодня Елена Руфанова сыграет роль Липы в спектакле «Где зарыта собака?» академического театра комедии имени Акимова из Санкт-Петербурга. История Алексея Слаповского о таких разных людях, о тех, кто часто живет совсем не своей жизнью, и тех немногих, кто решается ее изменить.

На сцене Иркутского театра «Аистенок» сегодня история знаменитого ученого, обладателя нобелевской премии по физике Петра Капицы. Советский ученый долгое время работал в Кембридже, однажды его пригласили в Советский Союз на столетний юбилей Менделеева и больше не выпустили из страны. Пьесу специально для Долгопрудненского театра написал молодой драматург Евгений Вильтовский.

Антон ПРЕСНОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ТЕАТРА «ГОРОД»: Это авторская абсолютно история, которая создавалась на основе документальных каких-то хроник, документов, архивов. И до нас никто не ставил спектакли на эту тему.

Удивительных людей собирает наш вампиловский фестиваль, и впереди еще два фестивальных дня с громкими и очень ожидаемыми спектаклями.