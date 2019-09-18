Вампиловский фестиваль. День 3-й

Театральный праздник в Иркутске набирает обороты. Все больше спектаклей, в наш город приезжают все новые и новые коллективы, критики и гости. Лекции, мастер-классы, обсуждения — каждый день зритель в зале замирает в ожидании новых эмоций и впечатлений. Как прошел третий день? В эфире дневник фестиваля.

Как меняется современный театр? Что в нем нового и куда он держит путь? На фестивале не только смотрят и обсуждают спектакли, но и интересуются теорией. Лекцию о методах и смыслах современного театра читает Павел Руднев, известный театральный критик и доцент школы студии МХАТ и ГИТИС. Публика очень разная: студенты и педагоги театрального училища, как начинающие артисты, так и маститые мастера сцены. И каждый ждет от фестиваля что-то свое, и даже известный критик.

Павел РУДНЕВ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК: Вот Пелевина жду. Потому что это писатель, который достоит того, чтобы быть поставленным, и, как правило, сценичной оказывается только его ранняя повесть «Затворник и шестипалый», которая идет в 10 театрах страны, и вот что-то новое увидеть было бы весьма интересно на самом деле.

Речь идет о постановке нашего Иркутского драматического театра «Ухряб» по произведениям Виктора Пелевина, увидеть которую можно будет уже завтра, а пока на сцене Омский городской драматический театр «Студия Ермолаевой» со спектаклем «Пегий пес, бегущий краем моря» по повести Чингиза Айтматова.

История о жизни нивхов — небольшого северного народа на берегу Охотского моря. Впервые Кириск выходит в море с отцом, братом и старейшиной клана. Для молодого парня это обряд посвящения. На пути охотников застает шторм. Никто не погибает, но люди теряют нужный курс и не знают, как вернуться домой. На маленькой лодке в открытом океане 4 человека остаются один на один со стихией, и запаса пресной воды на всех не хватит. Что же все-таки скрыто в человеке: борьба, где сильный пожирает слабого, или любовь и жертвенность? Выбросившись из лодки, трое взрослых мужчин спасают самого юного, дарят ему его же жизнь.

Каждому коллективу, который приехал со своим спектаклем на новую сцену, приходится приспосабливаться к ее условиям, ведь здесь все не так как в родном театре. На репетициях спектакль технически как будто собирают заново. Свет, звук, декорации.

Наталья КОРЛЯКОВА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК: У вас чудесный театр и чудесная сцена. Мне кажется, что очень легко сделать все. Тем более такие замечательные профессионалы: монтировщики, осветители и звукооператоры, которые нам помогали, помогают и всегда с удовольствием отвечают на наши вопросы и просьбы. Здесь очень здорово работать. Спасибо.

А на камерной сцене сегодня польский театр во Вроцлаве со спектаклем «Эмирганты» по пьесе Славомира Мрожека. Два польских эмигранта. Один интеллектуал-книжник, второй парень — работяга из деревни. Живут в подвале дома крупного европейского города. Пьесу сравнивали и с горьковской «На дне», и с беккетовским абсурдом, но судить все-таки каждому. На сцене дуэт артистов — поляка и русского. И говорит каждый на своем языке. Встретившись однажды на одном старейших монофестивалей в Европе, они решили создать творческий тандем. И вдвоем мечтали приехать на наш вампиловский фестиваль.