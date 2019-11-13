V Всероссийский фестиваль-конкурс духовного инструментального исполнительства «Сибирские фанфары» завершился в Иркутске

V Всероссийский фестиваль-конкурс духовного инструментального исполнительства «Сибирские фанфары» завершился в Иркутске

13.11.19

Гала-концерт состоялся сегодня в музыкальном театре имени Загурского. Два дня наш город звучал: 513 музыкантов, 60 сольных исполнителей, 8 ансамблей и 16 духовых оркестров из Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского края, Новосибирска, Барнаула, Улан-Удэ. Сегодня сыграли лучшие из них.

 

Людмила ГЕРДА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА:

Мы понимаем сегодня, что мы должны, духовики, почему я говорю мы, потому что я тоже духовик, мы должны объединить свои усилия во имя самого главного, во имя развития и процветания нашего духового сообщества. Мы понимаем, что это на уровне Российской Федерации поддерживается, очень хочется внимания и поддержки со стороны правительства Иркутской области. Мы готовы объединять усилия и квалифицированно понимать, куда направлять эти ресурсы.

 

Обладателем Гран-при Всероссийского конкурса стали солист из Красноярска Игорь Завьялов и образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд» из Барнаула.

 

Анатолий ЦЕП, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ГРДНТ В.Д. ПОЛЕНОВА:

Хочу сказать, что уровень достаточно высокий. И у нас практически все стали лауреатами и обладателями дипломов различных степеней. И было сложно выбрать, кто лучше, потому что подготовлены очень хорошо. Постарались руководители, дети, участники конкурса, чтобы выглядеть достойно в нем.

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