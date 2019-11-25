В театре танца «PROдвижение» готовят предновогоднюю премьеру

Ожившие картины Пабло Пикассо в исполнении особенных артистов. В театре танца Владимира Лопаева «PROдвижение» готовят предновогоднюю премьеру — спектакль «Приют комедианта» по мотивам произведений великого художника.

Что было до или после моментов, которые увековечил Пабло Пикассо? На эту тему фантазируют артисты театра танца «PROдвижение». Пластические этюды по мотивам картин великого мастера перетекают один в другой. Репетиции проходят трижды в неделю, перед каждой обязательно идет разминка. Особенные актеры делают упражнение наравне со всеми.

Здесь оживают картины «Девочка на шаре», «Купальщицы», «Мальчик, ведущий лошадь», «Три музыканта», «Жизнь». Веру Кращук многие помнят по фильму «Сломанная кукла». Благодаря той документальной ленте 6 лет назад Владимир Лопаев познакомился с маленькой ангарчанкой. Теперь в каждом спектакле с особенными артистами есть номер для Веры. А Богдану 9, из них 4 года он играет в театре «PROдвижение». Мальчику нравится внимание зрителей, говорит мама. Это главный стимул для занятий.

Владимир Лопаев отмечает: в театре нет задачи реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда приходят за творчеством. За умением брать на себя ответственность. За чувством уверенности и, конечно, яркими эмоциями.

Владимир ЛОПАЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТАНЦА «PROДВИЖЕНИЕ»: Мы открыты. Они приходят. Насколько они готовы… Они сначала возжигаются, видя, что вот там двигаются. Но это же нужно прийти, это же нужно участвовать, это же нужно пройти какой-то тренинг. Не все привыкли по отношению к себе, потому что мы требуем так же, как от обыкновенного актера. Они пыхтят, возмущаются по-своему. Полное участие, ничего такого нет. Все, как обычно в других театрах.

Весной артисты уже играли «Приют комедианта», но тогда это был лишь набросок к будущему спектаклю. А теперь полноценная постановка станет предновогодним подарком для зрителя. Дату премьеры объявят в начале декабря.