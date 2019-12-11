Сказка о жителях сибирской тайги. В театре народной драмы готовят спектакль «Новый год в Прибайкальском лесу». С помощью кукол актеры расскажут историю о дружбе и поздравят зрителей с наступающим праздником.

Трехметровая байкальская щука — одна из самых масштабных кукол для этой постановки. Чтобы актер мог с ней работать, куклу делают не только легкой, но и подвижной. Другие обитатели Прибайкалья – медведь, изюбрь, мыши и нерпа – также оживут на сцене. В мастерской театра народной драмы завершают последние приготовления к спектаклю. Украшают кукол – будущих героев постановки.

Вадим СЕМЕНОВ, ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ: Здесь актер работает сам характерно и параллельно с куклой. Максимально просто. Вот как с ребенком маленьким играет родитель: куклой с дочкой или машинкой с сыном. Машинка – нежизнеспособный предмет сам по себе. А оживляет ее родитель. Так и здесь.

По сюжету егерь Ермил решил поздравить лесных зверей с Новым годом. В этот момент хитрая Лиса и Ястреб похищают Петушка — золотого гребешка. Спасать его уходят Кот и Дятел, попутно встречая таежных животных. Спектакль «Новый год в Прибайкальском лесу» расскажет, чем полезен каждый зверь для сибирской природы. Автор пьесы Михаил Корнев использовал стихи сибирского поэта Михаила Трофимова из книги «Лесная азбука». На их основе написаны песни.

Михаил КОРНЕВ, ДИРЕКТОР и ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ: Вообще, о чем эта сказка? О дружбе. Прежде всего, о дружбе. Как выручать товарища, попавшего в беду. Есть такой момент краеведения. Чтобы наши ребятишки не только каких-то западных, европейских героев знали, но и знали ту землю, на которой они живут.

Премьера спектакля уже в четверг. Первыми «Новый год в Прибайкальском лесу» увидят детские сады и школы. А затем смогут посмотреть и все желающие.