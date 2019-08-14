В «Тальцах» появится новый вход со стороны стилизованного Московского тракта

Посетители музея «Тальцы» скоро могут заходить в него через новый вход со стороны стилизованного Московского тракта. Его строительство уже идет полным ходом. Ворота, по словам руководителей музея, откроют другой вид на уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии.

Прораб Юрий Канин командует строительством, как парадом. Новые ворота — важная часть музея «Тальцы». Их делают по проекту архитектора Елены Ладейщиковой. Лицо усадьбы, которое еще в старые добрые времена стремился украсить каждый купец, и сегодня должно заставлять прохожих обратить на себя внимание. Ведь, как известно, в старину пешего гостя всегда провожали до ворот.

Елена ЛАДЕЙЩИКОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Ворота, которые мы видим в усадьбе Горелова. Здесь вы видите столбы, именные столбы. Они завершаются уровнем кровли и такими тумбочками, на которые дальше установят вазоны. То есть мы увидим привлекательность, репрезентативность вот этой постройки. Они будут украшены накладной резьбой. Получается очень красивый эффект.

Образ не придуман авторами, а выбран после тщательного исследования архитектурных композиций прошлого. Ворота сделали по аналогии того времени. Цель строительства — создать смысловое содержание участка, стилизованного под Московский тракт.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Что такое Московский тракт? Это перевозка грузов, перевозка людей, перевозка почты. И, конечно же, этапы развития: этап политический и этап уголовный. И вот эти все структуры через строения, через экспозиции мы должны воссоздать.

Ворота украсят узорами в русском стиле. Они будут соединять кабак, усадьбы Усова и Горелова. Вход торжественно откроют уже этой осенью.