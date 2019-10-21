В «Тальцах» готовят к открытию фельдшерский пункт

В уникальное собрание памятников деревянного зодчества в музее «Тальцы» добавилась еще одна интересная постройка — фельдшерский пункт. Это точная копия старинного здания из села Олой Эхирит-Булагатского района.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Я оставлю интригу, не скажу, что это такое, а наши посетили увидят и тогда догадаются, что это такое. А если не догадаются, то смотритель подскажет им, что это такое.

Количество старинных медицинских приборов удивляет. За две недели, которые остались до официального открытия фельдшерского дома, в коллекцию добавится еще много уникальных вещей. Рецептурные справочники, амбулаторные книги, агитационные плакаты. Появятся здесь и персонажи.

Елена КОЛГАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА «ТАЛЬЦЫ»: Здесь будет сидеть сельский врач, будет похож на профессора Преображенского. На кушетке будет лежать больной с подбитым глазом и перевязанной ногой. Потому что исторический факт: очень много посетителей, много обращений связано с травмами, полученными в пьяных драках.

Жители Иркутской области тоже помогают пополнению экспозиции. И сейчас каждый, у кого есть медицинские старинные инструменты, может отдать их в дар музею. Ведь воссоздать обстановку предстоит не в одной комнате.

В этом же доме только на втором этаже жил и отдыхал фельдшер, после своей тяжелой работы ему надо было поспать. Вот это было здесь. А вот за этим столом он читал книги и готовился к своим приемам. И, возможно, вел свой дневник, куда записывал свои сокровенные мысли.

Новую экспозицию откроют 1 ноября, но работа продолжится и после.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Уже 1 ноября можно будет посетить эту экспозицию, само здание. Что нам останется сделать уже на следующий год? Это дворовую инфраструктуру, красную линию, это врата, красивые, решетчатые, амбар, где он кое-какое свое шмотье складывал. Непосредственно забор сделаем. Ну, и такую важную деталь у усадьбы — санитарную комнату, тогда удобной ее называли.

Фельдшерский пункт расположился в одной из четырех историко-культурных зон «Тальцов» — в Волостном селе, неподалеку от церковно-приходской школы, усадьбы псаломщика и городового казака. Теперь представить сельский быт XIX века посетителям музея станет еще проще.