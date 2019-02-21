В Приангарье вышел в свет сборник сказок «Сибирское царство-государство»

Предания коренных народов Прибайкалья и произведения сибирских писателей о родном крае под одной обложкой. Сборник сказок «Сибирское царство-государство» с сегодняшнего дня начнет поступать в библиотеки Иркутской области.

Под этой красивой обложкой хранятся самые захватывающие и поучительные сказки коренных народов Прибайкалья и сибирских писателей. Объединили их в один переплет редакторы всеми любимого журнала «Сибирячок». Для них этот проект стал одним из крупнейших, но собрана книга «Сибирское царство-государство. Сказки Сибирячка» по крупицам.

Лариса ЛЕСКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «СИБИРЯЧОК»: Это сказки, которые мы собирали 26 лет в нашу копилку, в наш сундучок сказок. Это произведения авторские, много взяли произведений авторов нашего журнала. Это сказки народов Сибири и Дальнего Востока. Очень долго мы советовались, какие сказки следует отобрать.

56 сказок, 26 из которых — это фольклор разных народов. Многие из них были опубликованы лишь однажды на страницах журнала «Сибирячок». Сборник выпущен в рамках совместного проекта компании EN+Group и иркутского отделения Российского детского фонда «Библиотека «Добрый свет». С 2013 года они дарят волшебные сказки и увлекательные рассказы ребятам из детских домов. За это время в рамках проекта издали 9 книг общим тиражом 16 000 экземпляров.

Наталья НЕВМЕРЖИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ по СВЯЗЯМ с ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКЭНЕРГО» ( ВХОДИТ в En+Group): Книга «Сибирское царство-государство» — это девятый том в библиотеке «Добрый свет». Это проект, который компания En+Group реализует совместно с Российским детским фондом. Эта книга выйдет тиражом 1000 экземпляров и пойдет в библиотеки Иркутской области и городов присутствия нашей компании. Компания En+Group на социальные проекты в Восточной Сибири направляет ежегодно порядка 300 миллионов рублей. И книжный проект — один из самых красивых и запоминающихся.

В ближайшее время книга поступит в библиотеки. Несмотря на то, что основная территория охвата — Иркутская область, скоро и дети из других регионов — Красноярска, Дивногорска, Нижнего Новгорода, Москвы — смогут погрузится в сказочный мир «Сибирячка», где шумят высокие кедры, текут прозрачные ручьи, а добро и справедливость всегда побеждают.