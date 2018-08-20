В областном центре прошло выездное заседание Комиссии по культуре и сохранению культурного наследия общественной палаты России

Их мечта сохранить и восстановить исторический облик всех деревянных зданий в Иркутске.

Пусть окна пластиковые, но даже с ними деревянные здания по улице Бабушкина, все равно передают красоту и историю прошлого. Уникальная резьба на фасадах домов, наличниках, ставнях и даже фундаменте. Единственная улица в городе, где иркутским общественникам, удалось сохранить первозданный облик исторических зданий. А все благодаря акции «Фасадник», направленной на сохранение культурного наследия. Вооружившись инструментами и красками, участники совершенно бесплатно приводят в порядок облик памятников. По словам специалистов общественной палаты Приангарья, они захватили только малую часть — чуть более 30 домов, из 500-от имеющихся памятников и архитектуры. Поменять ситуацию и отремонтировать все деревянные зодчества разом возможно, если внести изменения в федеральное законодательство.

Марина КОНДРАШОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ по КУЛЬТУРЕ и СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Внесение в законодательства изменений когда собственникам жилья будет проведена компенсация на проведение этих работ. Тогда конечно люди будут и заинтересованы в том чтобы дом хорошо выглядел и соответственно у них на это будут средства.

Такой подход заинтересовал коллег из общественной палаты России. Сегодня в Иркутске проходит выездное совещание Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия. Столичные эксперты высоко оценили рвение иркутян восстановить и сохранить деревянные здания, а особенно их исторический облик.

Сергей ЛОГИНОВ, ЧЛЕН КОМИССИИ по ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВЕНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Действительно мне кажется это надо решать на гораздо высоком уровне. Думаю надо выходить на уровень госдумы. Может быть в общественной палате проводить форум, или слушания по этой проблеме. Это назрело, это уже надо делать.

Выездное заседание комиссии по культуре и сохранению культурного наследия общественной палаты России длилось несколько часов. После долгого обсуждения поступило предложение открыть в столице Приангарья региональный ресурсный научно-методический центр с госфинансированием, где будут готовить мастеров по реставрации старинных домов. Таких специалистов Иркутску катастрофически не хватает.