В Иркутском музыкальном театре премьера балета «Щелкунчик»

Тот самый «Щелкунчик». Сегодня в Иркутском музыкальном театре премьера классического балета Петра Чайковского. Постановщик — легендарный Вячеслав Гордеев. Наша съемочная группа первой прикоснулась к самой новогодней сказке и великой музыке в живом исполнении.

Великая музыка Чайковского в живом исполнении пробирает до мурашек восторга. Балет «Щелкунчик» в Иркутском музыкальном театре поставил легендарный хореограф, народный артист Вячеслав Гордеев. Он, можно сказать, вернул в Иркутск классический балет. В прошлом году публике представили «Дон Кихота» и «Шахерезаду». И теперь самый новогодний подарок — сказка Гофмана, либретто Петипа и Вайнонена, хореография Гордеева. Классика в чистом виде. Только, по признанию постановщика, более молодежная благодаря артистам. Чей уровень, заметил мэтр, заметно вырос за год.

Вячеслав ГОРДЕЕВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВЩИК: Ваша труппа, она молодая, непосредственная еще. Может быть, не такая подготовленная в профессиональном смысле, но очень эмоциональная и желающая выходить на сцену. Этот спектакль адаптирован под вашу труппу. Это не ансамбль «Песни и пляски», а это уже хоть и музыкальный театр, но это академическое искусство. И поэтому все возможное мы собрали и все возможное сделали для того, чтобы этот спектакль относился именно к этому разряду спектаклей, к классическому.

Декорации и большую часть костюмов изготовили московские художники. Вместе с героями трогательной атмосферной сказки зрители переносятся из комнаты Дроссельмейера на улицу, а затем в праздничный зал с огромной елкой, после в зимний лес и, конечно, чудесную страну принца Щелкунчика, где оживают сладости.

Дмитрий МИХЕЕВ, СОЛИСТ БАЛЕТА ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА: Роль достаточно такая необычная. Принц, ранее будучи куклой, вот эта вот манера солдатская, вот этот характер — это достаточно сложно. Вот этот вот уровень физической нагрузки, он, наверное, нивелируется за счет того, что занимаюсь любимым делом.

У постановки есть две версии. Первая — большой классический двухактный спектакль. Вторая — адаптированная для детей укороченная версия, ее будут играть все новогодние каникулы. Билетов на премьеру уже нет. Но в репертуаре театра самая волшебная сказка значится в канун самого волшебного праздника 31 декабря.