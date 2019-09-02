В Иркутском музыкальном театре появится камерный зал

Встречаемся у музтеатра. А у какой сцены? Теперь придется уточнять. У Иркутского музыкального появится камерный зал — в помещении под основным зданием сейчас делают капитальный ремонт. Но и в самом театре все лето работали инженеры и строители. Там заменили конструкцию весом в 16 тонн. Что это за механизм, когда откроется малая сцена и с какого спектакля начнется новый сезон? Расскажем в следующем материале.

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. Н.М. ЗАГУРСКОГО: Вот здесь будет вход в камерную сцену — главный вход. Здесь вот будет гардероб. Затем зрители будут проходить сюда, здесь у нас будет зрительный зал на 200 мест. И вот там, в конце этого помещения, будет сцена. Вот сюда направо, здесь будет театральный буфет.

А также зона отдыха для зрителей, гримерки для артистов и оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Директор Иркутского музыкального театра гордость и радость не сдерживает: о камерной сцене здесь мечтали десятилетиями. И вот мечта практически осуществилась. В помещение бывшего спортивного магазина уже провели вентиляцию, сейчас делают капитальный ремонт. На днях объявят конкурс на закупку оборудования и музыкальных инструментов. Так что иркутского зрителя ждут новые экспериментальные спектакли, концерты и творческие вечера.

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. Н.М. ЗАГУРСКОГО: Артисты ждут еще больше, чем я. Они же все творческие люди. Они же сами готовы придумывать что-то, какие-то вечера, какие-то капустники. Для этого большая сцена не подходит. Потом на большой сцене же каждый день идут спектакли, а то и по два раза в день, дневные и вечерние. Поэтому должна быть вот такая небольшая сцена, где бы артисты могли дать возможность реализоваться их творческим замыслам и проектам.

Открыть камерную сцену планируют к новому году. Областному бюджету она обойдется без малого в 50 миллионов рублей. В самом театре летом тоже делали ремонт. Обновили парапет вокруг здания, первый этаж, гримерки, систему отопления. И самое главное — заменили противопожарный занавес. Новая конструкция из негорючих материалов весит 16 тонн. В случае пожара она не даст огню распространиться.

Ольга СТАСЮЛЕВИЧ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это важно, прежде всего, для того, чтобы потом заменить все необходимое штанкетное оборудование, оно у нас тоже устарело, и мы сейчас не можем пригласить к себе какие-то интересные постановки, где смена декораций предполагает новое современное оборудование.

Оборудование здесь практически не обновлялось с 1989 года, и требованиям современной сценографии свет и звук уже не соответствуют. Заменить его планируют в следующем году. В целом проект обновления музыкального театра рассчитан на 3 года и 600 миллионов рублей. Свой 79-й сезон театр откроет 20 сентября гала-концертом. А первая премьера намечена на 28 число. Это будет оперетта «Принцесса цирка».