В Иркутском художественном музее открылась юбилейная выставка Анатолия Алексеева

Легендарная хроника в картинах большого мастера. Сегодня в Иркутском художественном музее открыли юбилейную выставку Анатолия Алексеева. Народный художник отмечает 90-летие. И пишет картины до сих пор. В экспозиции главного музейного зала десятки полотен, на которых тесно переплетены история России и судьбы людей.

«Легендарная хроника» — одна из самых известных картин Анатолия Алексеева. Революционное время передано ярко, но не агитационно. Масштабное полотно показывает, в первую очередь, людей, которым выпало жить в то время. Или триптих «Каждый год 9 Мая в парке Победы» — отражение памяти поколений. Он всю жизнь, как и положено большому мастеру, осмысливал историю России ХХ века. Революция, войны, великие стройки… Все это, говорит Анатолий Алексеев, от интереса к истории своей семьи. Дед был участником I Мировой и гражданской войн. Будущий народный художник родился в Алтайском крае, а поступать приехал в Иркутское художественное училище. Здесь и остался на всю жизнь. И стал свидетелем и летописцем перемен.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ: Все мои позывы, все мои старания были, чтобы поднять культуру Сибири, изобразительную культуру Сибири. Командировки вечные. Но не жалею. В выходные, праздники закрывался в мастерской, это для меня были самые отрадные дни. И работал творчески.

Анатолий Алексеев всегда писал с натуры. И с большим азартом. На его глазах возводили Братскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, а Валентин Распутин становился большим писателем. Мастер много лет преподавал в Иркутском художественном училище. Но, отправляясь на пленэр со студентами, обязательно работал и сам.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ: Каждое лето мы выезжали со студентами на пленэр, пленэрные работы. Это были мы где-то в районе Байкала. Я увидел, собственно, этих ребят. Они мимо ходили, с работы шли. И так это меня впечатлило, что я поговорил с ними, и они после работы приходили, мы там жили где-то полтора-два месяца, и за это время я написал их портрет, натурный абсолютно.

На выставке в Иркутском художественном музее до 17 марта можно увидеть более 50 работ Анатолия Алексеева. Большое внимание в своем творчестве Анатолий Алексеев уделяет, конечно, родной Сибири. И здесь, на выставке, представлена уникальная серия портретов, созданная совместно с художником Соловьёвым. На них изображения губернаторов, которые изменили историю и облик Восточной Сибири.

Народный художник России, почетный гражданин Иркутской области в 90 лет лично открыл свою юбилейную выставку. И признался: творческий азарт до сих пор живет в его беспокойном сердце. Как и вечная потребность в работе.