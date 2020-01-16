В Иркутском драмтеатре готовят премьеру спектакля «Братья Ч.»

Чехов в предлагаемых обстоятельствах. В Иркутском драматическом работают над новым спектаклем. Главный герой пьесы — Антон Павлович Чехов. Но еще не классик мировой литературы, а молодой мужчина, который содержит братьев и отца, хочет жениться на девушке из богатой семьи и мечтает написать роман.

Великий писатель, чей прищур сквозь стекла пенсне знаком нам еще со школы, неузнаваем. Здесь он сам персонаж пьесы и ему нет и тридцати. Молодой человек, на чьи плечи легла забота о родителях, братьях, сестре. Чтобы заработать, он вынужден писать юморески и рассказы, хотя давно мечтает взяться за роман.

Драматург Елена Гремина уместила в небольшой пьесе события трех лет. Среди них неудавшаяся помолвка Антона и Евдокии, девушки из богатой еврейской семьи. Звучат отсылки и прямые цитаты из произведений писателя, писем и дневников братьев Чеховых, у которых были очень непростые взаимоотношения.

Станислав МАЛЬЦЕВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: К сожалению, в советские годы, во времена Чехова его родственники сделали очень много, чтобы вымарать часть его биографии, часть взаимоотношений в семье. Всегда хочется пригладить, причесать великого автора, сделать его великим, сделать из него памятник. А мне кажется, Чехов тем и велик, что он такой, какой он есть и, преодолев всё, все сложности взаимоотношений в семье, с самим собой, он стал тем человеком, тем Чеховым, которого мы знаем в его произведениях.

Спектакль «Братья Ч.» не претендует на историческую достоверность. И все же стирает с академического образа позолоту лет, раскрывая перед зрителем Чехова — человека, писателя, доктора, мужчину, сына, брата, пронесшего любовь к семье сквозь всю недолгую жизнь как крест.

Василий КОНЕВ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: Мог всех бросить и жить для себя. Но он этого не сделал, всю жизнь он жил для других людей, ну для своей семьи. Он их тянул, он зарабатывал, он покупал им различные имения в Мелихово, потом в Ялте пришлось купить, когда совсем заболел. На Сахалин он ездил, тоже о многом говорит. Он же не для себя туда поехал. Поехал потому, что чувствовал свой долг, в первую очередь, как врача, а не как писателя. Поехать и помогать там людям. Вот это чувство, когда человек забывает себя, свои желания ради других, вот этому стоит действительно поучиться. Это сложно очень, но в этом есть счастье человеческое.

Премьера истории одной семьи 29 января на камерной сцене Иркутского драматического.