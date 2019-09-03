В Иркутском драматическом театре ставят спектакль по ранним рассказам Виктора Пелевина

Парадокс от культового писателя на сцене. В Иркутском драматическом театре ставят спектакль «Ухряб» по ранним рассказам Виктора Пелевина. На такой эксперимент решились молодые артисты — студенты режиссерского факультета института имени Щукина. Эскиз будущей постановки представят в рамках 12 вампиловского фестиваля.

Душевный разговор о смерти, он же — о жизни. На «другой» сцене драмтеатра герои спектакля рассуждают о главном, не зная, живы ли они, умерли или только собираются жить. Постановку здесь называют эскизом будущего спектакля. Он родился за 20 репетиционных дней. Четыре ранних рассказа Виктора Пелевина — «Вести из Непала», «Синий фонарь», «Бубен верхнего мира» и «Тайм-аут» — инсценировали артисты Василий Конев и Артем Яцухно. Сейчас они учатся на режиссерском факультете щукинского института.

Василий КОНЕВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Ухряб — само слово и название спектакля, собственно, оно не очень благозвучное, и многие, знаете, нас отговаривали: не надо называть так спектакль, никто не пойдет на такое название, что такое Ухряб, что это вообще такое? По Пелевину Ухряб — это смерть. И одновременно с этим Бог. Вот такой вот парадокс. Пелевин предлагает такой парадокс. И как его разрешить? И вот мы путем утренних медитаций, путем репетиций, путем размышлений, разговоров, прогулок мы вот размышляли над этим.

Размышляли о примирении со смертью, о том, как нужно жить и помнить, что это не навсегда. Жить по-настоящему, не растрачиваясь на пустое. Так, спектакль о смерти и становится — и это тоже парадокс — спектаклем о жизни.

Анна БЕРЛОВА, АРТИСТКА ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: Я считаю, что спектакль совсем не про смерть, а про то, что будет после смерти. Мы говорили о жизни, о том, что, возможно, даже ничего и не изменится потом. Мы говорили о живых и о том, что все наши персонажи живые, пусть где-то они в другой параллельной вселенной существуют.

Эксперименты во всем: подаче материала, объединении разных произведений, музыкальном оформлении и даже декорациях. На сцене ни одного бутафорского предмета. Все это — настоящие вещи с историей. Когда-то они были частью разных времен и пространств.

Премьера эскиза спектакля «Ухряб» состоится 19 сентября на фестивале имени Вампилова. На показ пригласили самого Виктора Пелевина. Но пока загадочный автор на приглашение не ответил.