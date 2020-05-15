В Иркутской области ночь музеев пройдет в режиме онлайн

Ночь музеев объединит завтра весь мир. Несмотря на закрытые залы величайших галерей планеты, акция все-таки состоится в режиме онлайн. В России ее в этом году посвящают юбилею Победы.

Иркутский художественный музей все еще закрыт для посетителей, но приготовил нам интересный субботний вечер. На страницах музея в соцсетях, а также на youtube-канале проведут трансляцию «75 — Победе! 150 — музею!». Двум этим знаменательным датам посвятили видеоэкскурсии. Сотрудники расскажут обо всех отделах музея, проведут мастер-классы и даже организуют «Бессмертный полк» из художников-фронтовиков. Начало в 19.00. (@artmuseum_irk)

Иркутский краеведческий 16 мая также проведет видеоэкскурсии по своим отделам в соцсетях. Приглашают нас и на литературно-художественные чтения. Посетим выставку Анатолия Бызова «Воистину бессмертный!» поучаствуем в викторине, посвященной военным фильмам. Начало в 18.00. (@museum.irkutsk)

#ВремяБезВойны — так назвали свою онлайн-акцию в галерее современного искусства. Две недели там снимали ролики, где молодые творческие иркутяне по-своему переосмысливают картины художников-фронтовиков из коллекции галереи. По мотивам этих работ танцевали, читали фронтовые письма и стихи и даже лепили скульптуры. И протягивали связующую нить между поколениями. Опубликуют ролики завтра на странице галереи в instagram в 21.00. (@vbgallery)

А на страницах арт-галереи в 130 квартале завтра расскажут о выставке иркутского фотографа Сергея Жилина. «Антология пейзажа» — экспозиция, которую зрители так и не успели увидеть воочию. Остается только подключиться онлайн. (@dias_gallery)

Во всей этой изоляционной истории есть один большой плюс. Посетить ночь музеев можно в любой точке мира и, конечно, бесплатно. Афишу онлайн-выставок и концертов по России можно посмотреть на официальном сайте акции museumnight.culture.ru. Крупнейшие музеи мира тоже представили свои онлайн-туры: Уффици, Лувр, Прадо, Гуггенхайм, музеи Дали и Ван Гога. Так что добро пожаловать в мир искусства в самую культурную ночь этого непросто года. (museumnight.culture.ru)



