В Иркутской библиотеке Молчанова-Сибирского появилась новая ценная книга

Гостья из Голландии XVII века. В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского появилась новая ценная книга. Это миниатюрное издание пьесы итальянского поэта Баттиста Гуарини. Именно по ее мотивам Гендель написал одноименную оперу «Верный пастух».

Эльзевиры — известные голландские издатели, они и придумали книги малого формата, сделав их дешевле и удобнее. Миниатюрное издание пополнило коллекцию отдела историко-культурного наследия иркутской Молчановки. Дар москвички Ирины Великодной — теперь самая старинная западноевропейская книга в библиотеке. У раритета не было титульной страницы, но год издания удалось установить по ошибке в нумерации страниц: после 144 идет 195. До этого самым древним здесь был том, который почти на век моложе — «История Франции во времена правления Людовика XIV. «Верный пастух» — самое известное произведение Гуарини, пастораль перевели на все европейские языки, упоминается произведение и в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

А это самая древняя книга из фондов библиотеки имени Молчанова-Сибирского — Евангелие Учительное Кирилла Транквилиона Ставровецкого. Буквально через месяц этой книге исполнится 400 лет. Нашли ее в начале двухтысячных в полусгоревшем доме в Жигаловском районе. В 2013 году сильно поврежденную книгу отреставрировали в Санкт-Петербурге. Издание 1619 года напечатано на ручном станке передвижной типографии на территории нынешней Украины. Но в церкви это евангелие так и не пригодилось.

Наталья ШАБАЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО: Это сборник проповедей на воскресные и праздничные дни. Официальной церковью эта книга не была принята, был специальный указ, чтобы эти книги сжигать, однако впоследствии в старообрядческой среде эти книги сохранялись, так как были напечатаны до никоновской реформы.

Всего библиотека имени Молчанова-Сибирского хранит около 23 тысяч редких и ценных книг. Раритетные издания периодически показывают читателям на выставках и заседаниях Иркутского союза библиофилов. Например, 30 ноября здесь расскажут о Евангелии Кирилла Транквилиона в честь 400-летия фолианта.