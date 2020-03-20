Культурная жизнь продолжается, несмотря на карантин. В Иркутской области закрыты областные музеи, театры и библиотеки. А вот городские учреждения продолжают работать. Сегодня в Иркутске стартовал первый региональный фестиваль «Область искусства». Почему не было торжественного открытия и где взять дизайнерскую медицинскую маску, расскажем далее.

Творческий дуэт дизайнеров «Лено» представляет коллекцию «Дочь степного кочевника», но внимание сегодня приковано не к украшениям, а к новинке — авторским маскам, теперь это важный аксессуар. Мастера сшили их из натурального льна и оформили в своем стиле.

Елена ОРЛОВА, ДИЗАЙНЕР:

Эти маски многоразовые, их можно стирать, они расписаны акриловыми красками и имеют символику, элементы конной упряжи, которые мы нанесли в технике печати по ткани. Кроме того, эта маска имеет кармашек, туда можно положить марлю, вату. Все, что вашей душе угодно. Сегодня мы дарим эти маски всем посетителям выставки.

Городской выставочный центр имени Рогаля стал одной из трех площадок фестиваля «Область искусства». Еще две — арт-галерея и студия краеведческого музея. Последний, кстати, с сегодняшнего дня для посетителей закрыт по распоряжению минкульта. Но увидеть новую выставку можно на страницах музея в соцсетях. Там опубликуют каждое произведение. А вот городские учреждения культуры работу продолжают.

Антон ЧЕРНЫШОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

В связи с тем, что обстановка в городе Иркутске стабильна, мы решили пока к столь жестким мерам не прибегать. Вместе с тем мы подписали приказ управления культуры о том, что мы запрещаем проведение мероприятий численностью свыше 50 человек. Кроме того, в этом приказе содержатся требования по введению всех необходимых мер. Это регулярная санитарная уборка, это наблюдение за коллективом.

А в арт-галерее в 130 квартале выставку посвятили юбилею Победы. Здесь можно увидеть работы художников — ветеранов, участников, детей Великой Отечественной, тружеников тыла.

Регина ПРИСЯЖНИКОВА, ХУДОЖНИК, КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ «ОБЛАСТЬ ИСКУССТВА»:

Такие сюжеты есть именно с фронтов, они делали там наброски. И другие художники. И еще интересно, что здесь представлены, в том числе, и современные художники, их отношение именно к тем событиям, которые происходили. Потому что это же было вроде очень далеко, но все равно это переживаешь, к этому очень трепетно относишься.

Всего свои произведения на фестивале представили 197 художников из 22 населенных пунктов региона. У «Области искусства» есть даже свой внушительный каталог. А сами выставки стали знакомством зрителей с художниками-земляками.

Диана САЛАЦКАЯ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ «ОБЛАСТЬ ИСКУССТВА», ОСНОВАТЕЛЬ АРТ-ГАЛЕРЕИ:

Вычленить тех художников, которые, являясь профессиональными художниками, не засвечены широкой публике. Это как раз те самые художники, которые живут в отдаленных районах Иркутской области или даже живут в Иркутске, но нечасто выставляются, которые не являются членами творческих союзов. Вот мы хотели предоставить им возможность быть показанными, быть услышанными.

«Область искусства» планируют проводить в формате биеннале, то есть раз в два года. Торжественных открытий первый фестиваль не увидел. Зато все-таки состоялся, а сегодня это уже победа.



