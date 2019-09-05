В Иркутске стартовал I Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман»

На фестивальную карту Иркутской области добавился еще один праздник. Сегодня на сцене ТЮЗа имени Вампилова стартовал I Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». До 11 сентября свои спектакли по произведениям национальной литературы и фольклору представят 9 театров. Это коллективы республик Саха (Якутия), Бурятии, Монголии, Южной Кореи, а также иркутские ТЮЗ и «Аистенок». Открыли «Байкальский талисман» сегодня якуты героическим эпосом «Красный шаман». Некоторые постановки идут на национальном языке с синхронным переводом на русский. Фестиваль проводя, в первую очередь для детей, подростков и молодежи.

Валерий ХАЙРЮЗОВ, ПИСАТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ: Вы работаете в самой интересной, самой чувствительной сфере — это работа с детьми. Как говорил Николай Рубцов, за всю любовь расплатимся любовью, за все добро расплатимся добром. Вот такой посыл, я думаю, и актерам, и тем театрам, которые сюда приехали. Будем нести добро.

Фестиваль «Байкальский талисман» планируют проводить раз в два года. Также в программе запланированы обсуждения спектаклей и круглые столы.