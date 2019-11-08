В Иркутске состоялся премьерный показ фильма «По совести»

«По совести» — название новой картины бурятского кинопроизводства. После достойных работ в жанре комедия кинокомпания «Asia Films» сняла драму о современных трудностях в жизни подростков, а именно: о вовлечении детей в криминальные и деструктивные субкультуры. На премьере фильма в Иркутске побывала наша съемочная группа.

Позади три года скрупулезной работы. «По совести» — это фильм о подростках, о том, как в их жизнь приходит криминал и расплата за совершенные поступки. Снимали ленту в Иркутске и Шелехове, а также в Ангарске под крышей детской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Главные роли сыграли подростки — воспитанники «Байкальской школы кино». Тема, которая затрагивается в фильме, актуальна как никогда.

Артем БУРЛОВ ПРОДЮСЕР, ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ: Главный посыл адресован к обществу о том, что сейчас наши дети предоставлены на улице сами себе и этим пользуются различные деструктивные субкультуры типа детского АУЕ. В той работе мы обратили внимание на эту субкультуру, попытались деромантизировать криминальные образы, показать людям и детям, что нужно жить по совести, принимать решения и совершать поступки исходя из этого.

Сюжет фильма прост и извечен: борьба добра и зла. По сюжету фильма главный герой оказывается включенным в криминальное сообщество. Но благодаря любви родных, дружбе и преданности одноклассников, вере в хорошие и положительные качества, которые есть у каждого человека, смог осознать собственные ошибки, переоценить многие поступки и начать путь исправления. Для актера Владимира Копылова это был первый опыт съемок, и он был незабываемым. А главное, что съемки подарили для него много новых и надежных друзей.

Владимир КОПЫЛОВ, АКТЕР: И с каждым мы очень хорошо общались и до сих пор общаемся. И это круто, что есть какая-то отдача, где-то могут помочь. Всегда и везде друг друга поддерживаем.

На премьере в Иркутске выступила рэп-группа «Триглав», которая написала саундтрек к фильму. Молодые люди вложили всю свою энергию и время в творчество. И именно творчество – вот ответ на вопрос: куда направить подростков в их сложном и переходном возрасте? Фильм «По совести» покажут в более чем 50 кинозалах от Владивостока до Новосибирска. Уже сейчас его могут оценить и жители Иркутска. Кстати, фильм очень высоко оценили на кинофестивалях. Он получил награду I Всероссийского кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» за лучший сценарий, а также удостоен награды 17 кинофестиваля «Киношок» в номинации «Киномалышок».