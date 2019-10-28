В Иркутске состоится первый театральный форум

Современный театр и его современные проблемы. Впервые в истории Иркутской области пройдет театральный форум. Это мероприятие не для зрителей, а для сотрудников профессиональных и любительских театров. Причем не только для артистов и режиссеров, но и управленческого состава, а также гримеров, бутафоров, звукорежиссеров, монтировщиков сцены и даже журналистов, которые пишут о театре. Стартует форум завтра на пяти площадках: музыкальный и драматический театры, «Аистенок», ТЮЗ и иркутское театральное училище. В мастер-классах будут участвовать также коллективы Братска, Усть-Илимска, Черемхово. На форум пригласили известных в театральном мире спикеров. Это актеры, критики, каскадеры, гримеры, искусствоведы, хореографы. Также специалисты проведут круглые столы, где обсудят проблемы, с которыми сталкиваются театры. Это и действующее законодательство, и нехватка кадров, и недостаточная техническая оснащенность.

Ольга СТАСЮЛЕВИЧ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы вот работали весь год, и весь год мы все-таки формулировали те проблемы и вопросы, которые нам нужно озвучить перед властью, перед специалистами для того, чтобы понять, как же будет развиваться театральное направление в нашем регионе. Обсудить это с профессионалами, с общественностью, выработать какие-то решения. Анатолий СТРЕЛЬЦОВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: Сейчас мы во всех технических областях переходим на компьютерное управление, на компьютеры. К сожалению, в Иркутске таких специалистов не учат.

Расписание форума можно найти на сайтах иркутских театров. А торжественное закрытие состоится 1 ноября на сцене Иркутского музыкального. Концерт завершит не только форум, но и год театра в Иркутской области.