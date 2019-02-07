В Иркутске снимают первый сериал про студентов «Первокурсник»

Это инстаграм-проект, увидеть его можно в социальной сети. Цикл снимают на базе ИрНИТУ. Всего планируют выпустить восемь серий, по одной минуте каждая. Продюсер проекта — режиссер и сценарист Максим Савченко. Это уже третий инстасериал автора. В кадре «Первокурсника» появляются как профессиональные актеры, так и обычные юноши и девушки, которые прошли кастинг.

Максим САВЧЕНКО, РЕЖИССЕР ИНСТАСЕРИАЛА «ПЕРВОКУРСНИК»: В массовках, на второстепенных ролях у нас студенты, которые не имеют опыта актерского мастерства. буквально позавчера мы снимали серию, в коридоре просто поймали двух парней, которые невероятно просто отыграли! Это вот просто повезло. Включились в процесс и, даже не дочитывая сценарий, все отработали. Просто красавцы! Спасибо, спасибо и ушли.

Съемочными площадками, кроме стен университета, стали знаковые места на Байкале. Например, поселок Листвянка. Также одну из серий снимут на улицах областного центра. Кроме того, для поклонников проекта организаторы придумали специальный квест — поиск сериала в интернете. Участники должны будут следить за заданиями, которые подскажут, как и где найти новые серии. А финалистам предстоит итоговый проект — снять свою мини-серию. Автор самого креативного сюжета получит специальный приз — дорогой смартфон.