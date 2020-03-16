В Иркутске продолжают праздновать Сагаалган

14 марта в музыкальном театре прошел гала-концерт «В сиянии Белого месяца». На нем собрались гости из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Более ста километров пути и долгожданное прибытие в Иркутск. Бурятский фольклорный ансамбль «Байкал-Далай» приехал из Большого Голоустного. Коллектив очень известен в родном поселке. Уже 19 лет «Байкал-Далай» занимается возрождением национальной культуры. Поют песни и проводят традиционные праздники. На концерт в музыкальном театре их пригласили в качестве почетных гостей.

Валентина ПАСТУХОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «БАЙКАЛ-ДАЛАЙ»: По сравнению с ранними временами, когда по 4 часа добирались, мы за полтора часа доехали благодаря фонду Щапова. Выступать в этот раз мы не будем. Мы просто примем участие в ёхоре, в традиционном национальном бурятском танце.

На гала-концерте «В сиянии Белого месяца» выступают звезды бурятской эстрады, национальные коллективы Забайкальского края и Иркутской области. Одна из задач программы — показать важность традиционной культуры. На сцене фольклорные бурятские мотивы смешиваются с современной музыкой. Это доказывает: национальные традиции живут вне времени.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО ОКРУГА: Разрешите мне искренне поздравить вас, поприветствовать на мероприятии, посвященном нашему большому празднику — Белому месяцу. Я искренне желаю всем добра, благополучия, здоровья.

Гала-концерт «В сиянии Белого месяца» — кульминация празднования Сагаалгана. В Иркутской области Белый месяц продолжат отмечать до 27 марта.

